Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar El presupuesto de la Junta apuesta por la sanidad en Almería miércoles 01 de noviembre de 2023 , 14:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presupuesto de la Junta para Almería suma 402,69 millones, reforzarán las políticas sociales, el tejido productivo y el agua. Los consejeros Ramón Fernández-Pacheco y Carmen Crespo desgranan unas cuentas que son “serias, realistas y responsables”. Almería va a tener unos presupuestos que van a impulsar las infraestructuras hidráulicas, la Sanidad y que apuestan por el soterramiento El presupuesto de la Junta de Andalucía para 2024 destina 402,69 millones de euros a las inversiones en Almería lo que viene “a favorecer el impulso a las familias y a las políticas sociales”. Así lo ha apuntado el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, que, junto a la otra consejera almeriense, la responsable de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha desgranado unas cuentas que “vienen a demostrar que este Gobierno sí apuesta por la provincia almeriense y sus principales sectores”. Un acto en el que han estado acompañados por la delegada del Gobierno, Aránzazu Martín, quien ha realizado la introducción de unos presupuestos que ha calificado como “históricos para Almería”. Almería dispondrá en 2024 del presupuesto más alto de su historia: unas cifras que ascienden a 402,99 millones de euros. A Almería va destinado el 10,42% del presupuesto de 2024 e implican una inversión de 543€ por habitante, un aumento del 3,2% con respecto al año pasado. Unos presupuestos que según ha asegurado el consejero de Sostenibilidad, Medioambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, “son la principal herramienta que tiene el Gobierno de Juanma Moreno para dar respuesta a las necesidades de los almerienses, de todos los andaluces. Unos presupuestos que marcan la estrategia del Ejecutivo para el próximo año y marcan las prioridades. Unas prioridades que en Andalucía pasan, sí o sí, por reforzar las políticas sociales, por apoyar al tejido productivo y por ser, como explicará la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, los Presupuestos del Agua”. Fernández-Pacheco ha explicado que “el gasto social previsto para 2024 es el más alto de la historia de Andalucía, 62 euros de cada cien de este presupuesto se destinan a políticas sociales: a sanidad, a educación, a dependencia, a empleo. A ayudar a las familias a llegar a fin de mes y a hacerlo con calidad de vida”. El consejero ha aseverado que “con estas cuentas, nadie puede darnos lecciones, ya que el gasto en Sanidad ha aumentado en 4.406 M€ respecto a 2018, un 44,8% más. El gasto en Educación ha aumentado 2.692M€ desde 2018, un 34,2% más. El gasto en políticas sociales ha sumado 7.616M€ respecto al último presupuesto socialista, un 35,6% más, así que no vamos a recibir lecciones de nadie”. Fernández-Pacheco ha recordado que desde que gobierna Juanma Moreno en Andalucía, “Almería está en el centro de las inversiones de la Junta con proyectos importantes en Agua, Educación, Políticas Sociales; pero también en Infraestructuras o en Salud”. “En Sanidad - detalla el consejero - los Presupuestos andaluces para 2014 implican un gasto por habitante de 1.169 euros, un 45,08% más que el que destinó a salud el último gobierno socialista en la Junta andaluza. Pero es que, además, el gasto en conciertos en 2024 disminuirá respecto a este año pasando del 4,03% al 3,92%. El porcentaje más bajo de los último quince años”. En materia de infraestructuras sanitarias los presupuestos se traducen en la culminación del Hospital de Roquetas de Mar, con 34M€, o los 13,5 para terminar el edificio de Consultas Externas de Torrecárdenas, así como los casi 12,5M€ para la reforma de la UCI y las Urgencias hospitalarias en Torrecárdenas y la inversión de 6,2M€ en el área de Nefrología del Hospital de La Inmaculada en Huércal-Overa. Se van a destinar más de 400.000€ a la reforma de accesos de urgencias del Hospital de Poniente en El Ejido, al que hay que sumar otro millón de euros más para la obra de anillo de media tensión de este centro hospitalario. Además de impulsar los centros de salud de Piedras Redondas en la capital, de Benahadux, Huércal-Overa, Ejido Nordeste, Albox y Mojácar. Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Los presupuestos cuentan para este 2024 con una partida de más de 36 millones de euros para ejecutar el intercambiador que, permitirá consolidar el proyecto de soterramiento de las vías del tren en la capital como paso previo a la llegada del AVE a la ciudad. También se van a destinar más de 16,3M€ a Áreas de Regeneración Urbana y Accesibilidad (ARUA), para la mejora de barrios y zonas urbanas. Se va a trabajar con los ayuntamientos de la provincia para mejorar las zonas de los barrios desfavorecidos. En la capital se actuará en Pescadería-Avenida del Mar, y en El Ejido será en la zona de Ejido Centro. Además, en el presupuesto de esta Consejería queda registrada una cuantía de medio millón de euros para financiar el proyecto Puerto-Ciudad en base al convenio suscrito por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en abril de este año junto con el Ayuntamiento de Almería y la Autoridad Portuaria. Industria, Energía y Minas y Justicia El presupuesto va a permitir el lanzamiento del Fondo de Transición Justa con una inversión de 20M€ en Almería. Partida destinada a impulsar el desarrollo industrial en zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas de carbón. También se invertirán 3,3 millones en la restauración de explotaciones mineras en desuso y algo más de 1,3 millones de euros para programas de impulso de los planes de cadena de valor en el marco del plan CRECE Industria. La Oficina Técnica de Macael contará con una inversión inicial de 20.000 euros. En Justicia contaremos con 1.846.354M€ para la sede judicial de Huércal-Overa, y 285.214€ para la redacción del proyecto de la nueva sede judicial de Roquetas de Mar. Sostenibilidad La política medioambiental es uno de los ejes de la gestión del Gobierno andaluz. Desde 2018, los fondos destinados al medio ambiente y la lucha contra el cambio climático han aumentado en un 56%. “En Almería estos presupuestos van a favorecer la conservación de enclaves medioambientales, mejorar la gestión de los residuos y fomentar la Economía Circular y la Azul”, ha detallado el consejero. Ramón Fernández-Pacheco ha explicado que “vamos a llevar a cabo la recuperación y adecuación del Parque Forestal del Boticario con una inversión de 3,42M€. Pero es que también vamos a actuar en la restauración de hábitats de interés comunitario en el ámbito litoral del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, lo que contará con una partida de 600.000 euros y la restauración de las Salinas de Cabo de Gata, con un montante de 1,6M€”. Habrá partida presupuestaria para la mejora de las Albuferas de Adra, con un proyecto inversor de un millón de euros. La mejora funcional y dotación interpretativa del Centro de Visitantes de Laujar de Andarax contará con más de medio millón de euros, y la reparación de los pantalanes del Puerto de Roquetas de Mar se llevará a cabo con una partida de 300.000€ Otro de los aspectos en los que ha incidido el consejero de Sostenibilidad ha sido en la inversión de más de doce millones de euros en el sellado de los vertederos de Cuevas del Almanzora, Berja, Albox, Líjar y Castro de Filabres y la inversión de 200.000€ para la redacción del proyecto de la nueva planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Almería. Fernández-Pacheco ha concluido su intervención aseverando que “las andaluzas son unas cuentas serias, realistas y responsables pese a la falta de lealtad del Gobierno de Pedro Sánchez, que no ha tenido a bien comunicar las reglas fiscales que aplicará en 2024 ni exponer a cuánto ascienden las entregas a cuenta, es decir, los fondos con los que vamos a contar”. Agricultura La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo ha puesto en valor que el Presupuesto de la Junta de Andalucía (PJA) para 2024 que asciende a 3.415 millones de euros en el caso de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, “con un incremento del 11,6% del Presupuesto consolidado, suponiendo el 24,5% de la inversión pública del total del Presupuesto”. Crespo ha agradecido la labor del Gobierno de Andalucía, delegada del Gobierno de Andalucía en Almería, delegados provinciales y parlamentarios andaluces para lograr lo que ha calificado como “un presupuesto histórico que plasma lo que los almerienses necesitan”. Ha incidido, además, en que se trata de unos presupuestos “transparentes, provincializados en más del 60%”. Crespo se ha mostrado “muy satisfecha con estas cifras, que nos convierten en la consejería con más capacidad inversora de la Junta de Andalucía tanto en el conjunto de la comunidad autónoma como en la provincia de Almería”. La consejera ha puesto el foco en Almería, donde el gasto provincializado asciende a 139,5 millones de euros, lo que supone el 34,6% del total de la inversión provincializada de la Junta de Andalucía para 2024”. Ha hecho hincapié en que “más de uno de cada tres euros que invierte la Junta de Andalucía lo hace en políticas de esta consejería en el territorio provincial almeriense”. Política de agua Crespo ha subrayado que “destaca como medida estrella la política de agua, vital para Andalucía y que está en el centro del Presupuesto, con una inversión para 2024 de 59 millones de euros”. La consejera ha ensalzado unas cuentas que, de nuevo, “vuelven a demostrar la revolución en infraestructuras hídricas, que nos permite llegar a todas las comarcas de Almería, por ejemplo, con las fases 2 y 3 de la actuación en el Valle del Almanzora, relativas a la conducción de suflí y a la mejora de la ETAP de Cuevas del Almanzora. En materia de desalación, los presupuestos contemplan, aun no siendo competencia del Gobierno andaluz, la conexión del agua desalada con el 70% de la población del Poniente almeriense a través de los proyectos de roquetas, que están ya en ejecución, y de El Ejido, con obras que comenzarán antes de que finalice 2023. Contempla también los estudios para acercar el agua desalada desde la desaladora de Carboneras a la Venta del Pobre para que el Estado acometa esta obra. Precisamente al Gobierno de España le ha solicitado que duplique en sus Presupuestos Generales del Estado la capacidad de las desaladoras de la provincia, que son de su competencia. Crespo ha indicado que “los terciarios adquieren un gran protagonismo, como nueva e importan fuente hídrica para los regantes, gracias a la apuesta decidida por las aguas regeneradas, con la inyección de 28 hectómetros cúbicos en 2024, que se suman a los 12 que incorporamos desde El Ejido y Roquetas de Mar”. En este sentido, los PJA de 2024 contemplan estas infraestructuras para aportar aguas regeneradas desde las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de Vera, El Toyo, El Bobar, Mojácar, Cuevas del Almanzora, Balerma y Adra. En materia de depuración, Carmen Crespo ha reseñado las ampliaciones de las EDAR de El Ejido, Adra y Roquetas de Mar, la finalización de las obras de la EDAR de El Cautivo, así como el inicio de las obras de la agrupación de vertidos y EDAR de Mojácar, con influencia en todo el Levante almeriense; la EDAR de Fondón, colector del Medio Andarax y EDAR de Alhama de Almería, con la EDAR de Adra-Guainos-Alcazaba en proceso de Autorización Ambiental Unificada (AAU), así como otras EDAR como las de Abla, María, Vélez Rubio, la de Cabo de Gata en tramitación de su AAU y las de las barriadas de Huércal-Overa en programa. Los PJA de 2024 también contemplan la finalización de las actuaciones en marcha de restauración de los grandes ríos de la provincia, con los proyectos del Medio y Alto Almanzora, la cabecera del río Andarax y el río Antas, que absorbe la mayor cuantía, por su complejidad, con 6 millones de euros. Se suman inversiones por más de 6 millones de euros para la adecuación y mejora de la seguridad de ramblas y cauces en la Vega de Almería, el Poniente almeriense y el Campo de Níjar. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha explicado la importancia también de la inversión para la mejora de la eficiencia energética de comunidades de regantes de la provincia, con una inversión presupuestada de 7,6 millones de euros, siempre con la intención de bajar la huella hídrica y energética. Relevo generacional La consejera ha calificado como “estratégicas y fundamentales” las ayudas para el relevo generacional en el campo destacando que Almería es la primera provincia en España en esta materia, muy por encima de la media con un 9%. En este sentido, Crespo ha recordado que “ya hemos incorporado más de 800 jóvenes almerienses, 4.000 en Andalucía, al sector agrario y tenemos para 2024 un presupuesto provincializado que asciende a 19 millones de euros”. El objetivo, como ha detallado, es incorporar a 200 jóvenes más con el nuevo presupuesto en Almería y 1.000 en el conjunto de la comunidad autónoma, además de bajar dos puntos más el índice de envejecimiento. Estas ayudas, como ha explicado, “se complementan con las de modernización de infraestructuras agrarias, que en este PJA de 2024 casi se triplican, con un incremento del 153% situándose en 39,9 millones de euros para la provincia”. Carmen Crespo ha puesto también el acento en los seguros agrarios, para los que los PJA contemplan 16,6 millones de euros para apoyar su contratación, un 115,6% más que en 2018. Finalmente, de los presupuestos para la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, la consejera ha recalcado que “Almería se beneficiará en un alto porcentaje del apoyo a los sectores productivos con, por ejemplo, 6 millones de euros para la modernización de nuestra agroindustria, con actuaciones en el Smart Green Cube del Polo de Innovación, por ejemplo”. Sin olvidar 10 millones de euros en la provincia para caminos rurales y, no menos importante, los 70 millones previstos para las OPFH almerienses en 2024. En materia agrícola también ha destacado las ayudas Agroambientales, con un presupuesto para 2024 de 124,3 millones de euros y, como ha explicado Crespo, “con especial incidencia en el norte de la provincia de Almería para el almendro y la ganadería”. Respecto al sector pesquero, cabe destacar el refuerzo de la inspección pesquera y la dinamización del Centro Náutico Pesquero de Almería, a través del Ifapa. Sumando también más fondos para la diversificación y transformación de la pesca y la acuicultura, con 1,6 millones de euros. A lo que se suman casi 2 millones de euros para los Grupos de Acción Locales del Sector Pesquero del Poniente Almeriense y de la Costa de Almería. Educación En materia educativa, Carmen Crespo ha resaltado que “la Junta de Andalucía ha apostado por mantener en Andalucía 1.500 docentes de refuerzo extraordinario este curso escolar con fondos propios, de los que 145 corresponden a la provincia de Almería”. Además, ha señalado la importancia de la bajada de las ratios en las aulas, el apoyo a las familias y el reforzamiento del presupuesto para las necesidades educativas especiales. Crespo ha señalado que los PJA de 2024 recogen la construcción del nuevo IES Las Salinas, en Roquetas de Mar, la continuación de la construcción del CEIP Bahía de Almerimar, la ampliación del IES Al-Bujaira de Huércal-Overa y el IES Los Ángeles de la capital, además de la redacción de los proyectos de los nuevos IES de El Ejido y Las Marinas, en Roquetas de Mar. Además, prevén mejoras en el CEIP Pedro Mena y el IES Gaviota de Adra, la adecuación a C1 del CEIP La Paz de las Norias -ya en construcción-, en El Ejido; la ampliación y mejora del IES Sol de Portocarrero de La Cañada de San Urbano -en construcción-, la ampliación y reforma del CEIP Europa Ramos Santander de Almería y la ampliación del IES Murgi de El Ejido, ambos también en construcción. Sin olvidar los más de 20 millones de euros que se van a destinar a Aulas Digitales Interactivas. El presupuesto para la Universidad de Almería asciende a 10 millones de euros y para el Centro Astronómico de Calar Alto se destinarán 1,5 millones de euros. Turismo, Cultura y Deporte La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte invertirá un presupuesto provincializado en Almería en 2024 de 7 millones de euros. Crespo ha explicado que “las actuaciones están dirigidas a seguir mejorando los principales monumentos de la provincia”, con una inversión de 2 millones de euros para la mejora del Castillo de Vélez Blanco, que se enmarca dentro de un convenio firmado con la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; 1,7 millones de euros para mejoras en la Muralla Sur de la Alcazaba de Almería o la incorporación de Los Millares para su puesta en valor científica a través de la Universidad de Granada. A ello se suma 1,2 millones de euros para Almería capital dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades. Empleo Estas cuentas recogen también la apuesta firme para apoyar el trabajo autónomo y la economía social con la puesta en marcha de la novedosa Cuota Cero con la que se bonificará el 100% de la misma a los nuevos autónomos y emprendedores almerienses y del resto de Andalucía. Destaca una inversión de 5,4 millones de euros para ayudas a autónomos, acaparando la provincia de Almería la mayor parte, con 3,7 millones de euros. Crespo ha asegurado que los Presupuestos incluyen también fondos para la Escuela del Mármol del municipio de Fines, así como la continuación del Plan Renove con las oficinas de empleo nuevas de Roquetas de Mar, Albox y Almería capital, además de una nueva convocatoria de colaboración con los ayuntamientos en materia de empleo con 12 meses de formación pagada con una inversión de 6 millones de euros. Presidencia, Interior y Diálogo Social Carmen Crespo ha detallado, asimismo, la “importante inversión que destinará la Consejería de Presidencia en materia de digitalización, con inversiones presupuestadas provincializadas que ascienden a 8,6 millones de euros. En concreto se centran en la transformación digital en el Plan de Competencias Digitales, infraestructuras TIC y ciberseguridad, conectividad de polígonos industriales, ayudas para redes de alta velocidad, servicios y aplicaciones TIC, así como el encargo para la transformación digital, soluciones TIC para la administración y digitalización de Pymes. Economía, Hacienda y Fondos Europeos Adicionalmente, de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Crespo ha señalado que “el Gobierno de Andalucía es responsable con los ayuntamientos, apostando por la municipalización, por eso vuelven a crecer en 2024 las dotaciones del Plan de Cooperación Municipal, llegando a los 2.113 millones de euros, un 85,2% más que en 2018, 69 millones de euros más que en 2023”. Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad Crespo ha mencionado, asimismo, la gran apuesta, “sin precedentes”, del Gobierno de Andalucía por la igualdad y las políticas sociales, con una continua subida de presupuestos que es ya, desde 2018, del 88%, con las políticas de dependencia que se incrementan un 63%; un 46% más en las relativas a la inmigración; un 64,4% en políticas de infancia, un 7% de incremento para el Instituto de la Mujer y un 0,6% en Juventud. Apostando también por la reforma de centros de mayores, de infancia y de discapacidad. Carmen Crespo ha mostrado su “orgullo” por unos presupuestos autonómicos “realistas y de impulso para Almería y para el conjunto de Andalucía, que tienen todas las demandas históricas encauzadas”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Un 45% más de sanitarios en Almería para un 2% más de población La Junta homenajea en Níjar a los mayores de la provincia Almería se convertirá en capital del Turismo y Economía Azul con ‘Sun&Blue’ Almería se convertirá en capital del Turismo y Economía Azul con ‘Sun&Blue’ Se hunde en Almería la recaudación por uso de vías pecuarias Almería recibe más de 300.000 euros para familias con menores en riesgo de exclusión