El ciclo de conciertos de Cooltural Go! se desarrollará de abril a septiembre

martes 23 de marzo de 2021 , 18:36h

El concejal de Cultura, Diego Cruz, y Crash Music han presentado varios de los nombres propios más destacados: Amaral, La Pegatina, Iván Ferreiro, Miss Caffeina, Sidonie, Xoel López o Fuel Fandango