Almería Ampliar El CIDES de la UAL lanza dos libros de impacto internacional martes 15 de noviembre de 2022 , 19:00h Escucha la noticia Ambas obras colectivas son resultado de varios años de trabajo en dos proyectos desarrollados por el Centro de Investigación en Derecho de la Economía Social y en la Empresa Cooperativa de la Universidad de Almería La importancia de la presencia internacional del CIDES ha tenido una nueva muestra con la presentación y lanzamiento de dos obras colectivas de alto impacto mundial surgidas de sendos trabajos de investigación que ha desarrollado en su seno a lo largo de los años. Coordinadas por su director, Carlos Vargas Vasserot, se centran en empresas sociales. Una se titula 'The International Handbook of Social Entreprises Law.Benefit Corporations and Other Purpose-Driven Companie' y se ha publicado en inglés en la editorial Springer, la más importante del mundo en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas. También ha sido coordinada por Henry Peter, de la Universidad de Ginebra, y Jaime Alcalde, de la Universidad Católica de Chile. La publicación tiene 44 capítulos y cuenta con la colaboración de 71 importantes autores de todo el mundo para abordar el fenómeno de las empresas sociales y con propósito desde una óptica jurídica y económica. Una de sus principales aportaciones es que compara la situación de las empresas sociales en 36 países diferentes de los cinco continentes Carlos Vargas ha afirmado que "está llamada a ser la obra de referencia mundial en el estudio de las empresas sociales", algo de lo que el CIDES puede sentirse muy orgulloso al ser este libro el resultado del proyecto de I+d+i UAL-FEDER que se desarrolla en el CIDES con el título 'Innovación social corporativa desde el Derecho y la Economía'. Él mismo "ha financiado parte de la edición en open acces de la publicación, es decir, de acceso gratuito a todas las personas interesadas en su contenido". La otra ha sido lleva por título 'Empresas B y Sociedades Bic. Panorama comparado de las empresas con propósito'. En su caso ha sido publicada en la editorial Tirant lo Blanch, editorial de referencia en el ámbito del Derecho en España e Iberoamérica. Este libro ha sido también dirigido por Carlos Vargas Vasserot y Jaime Alcalde, esta vez en colaboración con William Clark, abogado norteamericano presidente de The Global Alliance of Impact Lawyers, que ha participado activamente en el desarrollo legislativo de las B Corps desde su origen en EEUU hace unas décadas. Esta publicación es producto de varios años de trabajo en el marco de otro proyecto de investigación desarrollado en el CIDES y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2020-119473GB-I00, EMPRESOCIAL). El libro se divide en dos partes: la primera analiza el creciente fenómeno de las Empresas B como empresas que generan un impacto social y ambiental positivo y el procedimiento para obtener esta calificación, que tienen algunas tan conocidas como Patagonia o Danon; en la segunda parte autores de distintos países como Estados Unidos, España, Portugal, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay por ejemplo, analizan el desarrollo que están teniendo las Empresas B como fórmula alternativa y su marco legal, en especial a través de la regulación de las sociedades de beneficio e interés colectivo. Cabe reseñar que la Ley 18/2022 prevé la inminente regulación de esta figura societaria con el nombre de Sociedades de Beneficio e Interés Común.

