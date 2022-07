Capital El Claustro de la Catedral se estrena como escenario del 55º Festival de Flamenco y Danza viernes 08 de julio de 2022 , 19:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha presentado una cita que vuelve a refrendar a Almería como una de las capitales del flamenco Es uno de los grandes clásicos, un fijo en el calendario cultural almeriense. El Festival de Flamenco y Danza de Almería, que es uno de los más consolidados y antiguos de España, ha levantado hoy el telón de lo que será su 55º edición que, tras varios aperitivos previos con el ciclo Plazeando, desarrollará el grueso de su programación del 11 al 22 de julio y con la novedad de contar con hasta cuatro espacios escénicos: el Centro de Interpretación Patrimonial (CIP), el Museo de la Guitarra ‘Antonio de Torres’, la Alcazaba y, como gran novedad, el Claustro de la Catedral. Todo ello con el apoyo de Diputación, Junta de Andalucía, la Diócesis de Almería, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la peña El Taranto. Así lo ha desvelado hoy en su presentación en el Salón de Plenos el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, acompañado por el concejal del Área de Cultura, Diego Cruz, el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, el presidente de Indanza, Tomás de María, el del Taranto, Rafael Morales, y los artistas almerienses José Fernández ‘Tomatito’ y Edu García. Entre los nombres propios del cartel: Marina Heredia, Dorantes, La Macanita, Alfonso Losa, Kiko Peña, Edu García, Azahara Herrera, El Choro, Tomatito, que también ofrecerá sus clases magistrales en los cursos de verano, además de otras acciones formativas destacadas como las clases magistrales de Carlos Benavent y José María Bandera, o de los bailaores y bailarines Isaac Tóvar, Gloria del Rosario, el propio Alfonso Losa y Concha Jareño. El alcalde ha asegurado que “si una cita cultural cumple 55 ediciones es porque se ha hecho un gran trabajo de consolidación de varias generaciones y porque es algo que forma parte de la idiosincrasia cultural de una ciudad como la nuestra y es un impulso que viene a sumarse a la repercusión que está teniendo y tendrá la agenda cultural este verano en la ciudad. Además de las buenas perspectivas que tenemos en cuanto a reservas y ocupación hotelera, y actividad en bares, restaurantes y comercio, en materia de cultura también tenemos muy buenas perspectivas. Y es que Almería tiene un verano de conciertos a la altura de la gran ciudad que es”. El propio cartel así lo indica y, tal y como ha recordado Fernández-Pacheco, “acabamos de vivir el ciclón Rosalía y el estreno de su gira mundial, tenemos a Robe este sábado, Malú, Estopa, Cooltural Fest, Dani Martín, Hombres G, la OCAL… Estos conciertos y recitales sirvan como oportunidades para seguir creando empleo, atraer turismo y hacer crecer la actividad de autónomos, y las pequeñas y medianas empresas almerienses”. Tras cuatro noches previas de talento y flamenco almeriense con Plazeando en plazas como el Cerro de San Cristóbal, Plaza San Roque, Plaza Careaga, con clausura el próximo martes, día 12, en Plaza Campoamor con Rocío Zamora, el Centro de Interpretación Patrimonial recibirá dos noches de ‘Tres a Compás’ con Azahara Herrera y El Choro, los días 13 y 14 de julio, respectivamente. Alcazaba y Claustro El Museo de la Guitarra será sede del siempre exitoso curso de verano de la UAL de Tomatito, del 11 al 13, y también de las clases magistrales de otros grandes como Carlos Benavent y José María Bandera, con ‘De la guitarra al bajo eléctrico’, el día 18 a partir de las 19.00 horas y con entrada libre. Y es que el Festival tiene una parte formativa que se refuerza también con clases magistrales Danza Española con Isaac Tóvar y Gloria del Rosario y clases magistrales de Flamenco, con Alfonso Losa y Concha Jareño, que serán coordinadas a través de la asociación Indanza. Fernández-Pacheco ha destacado los dos escenarios de lujo para los eventos principales. La Alcazaba para las noches del 19 y 20 de julio con una velada de cante con Kiko Peña, La Macanita y Edu García y el espectáculo de Alfonso Losa ‘Espacio Creativo’, respectivamente. “Y, como gran novedad este año, y gracias a la buena sintonía existente entre el Ayuntamiento, la Diócesis de Almería, a la que desde aquí quiero dar las gracias, incorporamos el Claustro de la Catedral en donde se van a celebrar dos grandes recitales: el concierto conjunto de la cantaora Marina Heredia y el pianista Dorantes el 21 de julio y con el nuevo espectáculo de Tomatito el 22 de julio”, en el que estará acompañado por José del Tomate a la guitarra y el cante de sus habituales Morenito de Íllora y Kiki Cortiñas. El diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, ha felicitado al Ayuntamiento de Almería por la puesta en marcha de una nueva edición de este arraigado festival y ha destacado que “se trata de un ejemplo más de la fluida colaboración que mantenemos entre instituciones para programar grandes eventos culturales que repercuten positivamente en la imagen de nuestra tierra y, al mismo tiempo, dinamizan social y económicamente la provincia”. Las entradas estarán a la venta en los canales habituales en la web del Área (https://almeriaculturaentradas.es/) y en la taquilla municipal del Teatro Apolo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

