Capital Ampliar Cesión de suelo a la Junta en la Carretera Sierra Alhamilla para un centro de salud viernes 08 de julio de 2022 , 19:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El órgano de gobierno municipal ha aprobado también este viernes ayudas por valor de 15.120 euros para Banco de Alimentos, familias con menores en riesgo de exclusión y ayudas de emergencia social La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Almería ha aprobado este viernes la cesión a la Junta de Andalucía de un solar de titularidad municipal con una superficie de 1.410 metros cuadrados para la construcción de un centro de salud en la Carretera de Sierra Alhamilla. La parcela, que linda al norte con la carretera Sierra Alhamilla, y al sur y al oeste con la calle José Morales Abad, cambia de titularidad y tras la aprobación de la Junta de Gobierno Local pasa a ser de la administración regional. Una administración que en febrero de este mismo año solicitaba a través de registro la cesión de esta parcela en concreto a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería por considerarla “adecuada e idónea” para la construcción de un centro de salud en esta zona. Se trata de una parcela donde se ubicaba el silo conocido como ‘Toblerone’ que, según indicaba en su día la delegación territorial de Salud en la solicitud de reserva de espacio, es adecuada “por cuanto cumple los requisitos urbanísticos necesarios, así como las condiciones de acceso, accesibilidad, longitud de fachada y condiciones de edificación que establece la Guía de Diseño de Centros de Atención Primaria”. Se da la circunstancia, además, de que la parcela se encuentra en un ámbito poblacional donde los centros sanitarios existentes no permiten ampliar su cobertura asistencial a nuevos usuarios, resumía la solicitud. Ayudas sociales La Junta de Gobierno Local ha aprobado también ayudas por valor de 15.120 euros destinadas al Banco de Alimentos de Almería, a familias con menores en riesgo de exclusión y a ayudas económicas de emergencia social. Asimismo, se ha aprobado la adjudicación de la reforma del ‘skate park’ ubicada en la calle Poeta Blas Otero, en el barrio de Nueva Andalucía por valor de 27.110 euros a la empresa ‘Macri Obras Canalizaciones, SL’, la reparación de bancos en la Avenida Federico García Lorca por 17.277 euros y la redacción del proyecto, incluido en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI), cofinanciada en un 80 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España (POPE) 2014-2020, para la mejora energética del Teatro Apolo a la empresa ‘Tecomed, Técnicos Consultores del Mediterráneo S.C.A.’ por importe de 12.092,74 euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.