Deportes Ampliar El Club Bahía de Almería sube al podio en el campeonato andaluz de natación martes 15 de junio de 2021 , 17:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El Bahía de Almería suma 97 medallas en el andaluz de natación, siendo el club del campeonato con más premios Los nadadores máster del club de natación Bahía de Almería, han preparado a conciencia, en los últimos meses su participación en el XVII Campeonato de Andalucía Open Máster de verano .que se ha celebrado en la localidad cordobesa de Palma del Rio, durante los pasados días del 12 y el 13 de junio. En piscina de 50m descubierta y con unas temperaturas que todavía no tenemos por Almeria. Habia ganas de volver a la competición y la prueba ha sido que se han presentado 530 nadadores de 35 equipos la mayoria andaluces, y otros clubs de fuera de la Autonomia debido al carácter Open de la competición. Se tenia esperanza en obtener buenos resultados pues se presentaba el Club con un plantel de gran nivel formado por 48 nadadores, 35 en la categoría masculina y 13 en la femenina y se preveía que el pabellón del Bahía de Almería iba a quedar muy alto en el campeonato. Pero todas las previsiones se han visto superadas por el gran nivel que han demostrado el equipo en su conjunto, tanto en las 141 pruebas individuales y en los 25 relevos en los que han participado. El balance ha sido extraordinario, ya que, el club en el medallero ha copado la primera posición de la competición con un total de 97 medallas, 42 de oro, 43 de plata y 22 de bronce tanto en las categorías masculina, como femenina, seguido del Club de Natación Jérez con 83 medallas que acudía con 67 nadadores y el Club de Natación Sevilla que se colgó 56 medallas. A nivel de clasificación por puntos el CN Huelva ha quedado en primera posición con 3.211 puntos con una participación de 71 nadadores, el CN Jerez con 2.972 ha quedado en segunda posición con 67 nadadores y en tercera posición con 2.721 puntos y 48 nadadores vuelve a subirse al cajón el Bahía de Almería CN. Sería muy largo de mencionar el gran número medallas que se han colgado la gran mayoría de nadadores del club, pero si hay que hacer una mención especial sería para la nadadora Trini Marcos Romero, la que de nuevo, tal y como hizo en el campeonato de invierno ha vuelto a conseguir nuevos récord en el estilo de la braza en la que es una gran especialista. Ha conseguido bajar el crono con nuevo récord de España en los 50 braza con un tiempo de 35.96, y en 100 Braza pulverizo el anterior record de España dejandolo en 1.18.44 y finalmente y ademas de fijar los anteriores como nuevos record de Andalucia ha batido un tercer récord andaluz, concretamente en los 200 braza con un tiempo de 2.53.44. Finalmente el presidente del club Adrían Garcia, quiere agradecer a todo el equipo "su esfuerzo, a la hora de entrenar y el compromiso con el Club a la hora de competir dándolo todo tanto en las pruebas individuales como en los relevos gracias a ese compromiso, se han conseguido grandes resultados que han permitido aupar al Bahía de Almería a subirse al cajón en la tercera posición del campeonato. En este equipo hay grandes nadadores y grandes personas y ello conforma una gran familia deportiva que cada año que pasa, siguen aumentado el número de miembros. Sin mencionar nombres en particular porque todos son merecedores de elogio, tenemos un nadador que se fracturó un hueso de la mano contra una corchera nadando espalda pero siguió sus pruebas y las del dia siguiente tambien, otros nadadores han venido desde Madrid, Marbella, Caceres, otro nadador venia de competir en Cadiz el viernes y el mismo sabado, otros llegaron de madrugada por impedimentos de su vida laboral. A ellos y a todos los demás hay que agradecer su sacrificio por poner el nombre de nuestra ciudad entre las tres mejores de Andalucia”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

