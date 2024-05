Provincia Ampliar El Club Ciclista Ciudad de El Ejido participa en la Vuelta a Alicante jueves 09 de mayo de 2024 , 19:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El C.C. Ciudad de El Ejido participó este pasado fin de semana en la Vuelta Ciclista a Alicante para cadetes. La prueba estaba formada por una contrarreloj individual de 4 kms el sábado día 4 de mayo y al día siguiente, una carrera de 55 kms muy exigentes sobre un circuito muy selectivo con continuas subidas y bajadas. La carrera tuvo un alto nivel deportivo con 190 corredores procedentes de Valencia, Murcia, Madrid, Castilla La Mancha, Baleares y Andalucía. Por parte del club ejidense participaron los ciclistas Miguel Ángel Enrique, Ignacio Lirola y Rubén López. El director deportivo Juan Álvarez se mostraba satisfecho con la experiencia: “Los corredores deben aprender a competir en pelotones ciclistas con casi 200 corredores y es en este tipo de pruebas donde podemos conseguir ese aprendizaje”. El siguiente objetivo del equipo será este próximo fin de semana, días 11 y 12 de mayo, en la Vuelta Ciclista a Valdepeñas. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

