EL Club Natación Almería vuelve a ganar su trofeo

El Club Natación Almería dominó el XX Trofeo Club Natación Almería de inicio a fin

El Club Natación Almería organizó su vigésimo trofeo después de varios años de parón

debido a la pandemia. Como siempre, el club se tomó su trofeo como una de las citas

más importantes de la temporada, tanto a nivel deportivo como organizativo. Desde la

primera prueba, de un total de 57 que se desarrollaron durante todo el sábado, el club

capitalino se convirtió en el principal dominador obteniendo en el medallero un total

de 35 medallas de oro, 23 medallas de plata y 19 medallas de bronce.

La gran actuación de todos sus nadadores se vio reflejada tanto en la mejora de sus

marcas individuales como en la clasificación global por equipos. El Club Natación

Almería terminó proclamándose campeón del XX Trofeo Club Natación Almería con un

total de 1665,5 puntos seguido de los clubes granadinos Universidad de Granada con

806 puntos y Club Natación Churriana con 786 puntos.

Desde el Club Natación Almería se quiere felicitar a todos los 292 nadadores por su

magnífico comportamiento durante toda la jornada, como a todos los padres que

magnífico comportamiento durante toda la jornada, como a todos los padres que llenaron las gradas y que contribuyeron a que el trofeo se convirtiera en toda una fiesta como deporte base

