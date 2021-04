Deportes El Club Natación de Almería regresa del Campeonato Alevín con 11 medallas martes 20 de abril de 2021 , 16:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Seis oros, dos platas y tres bronces son los metales logrados en el evento deportivo celebrado en Cádiz recientemente



Las escuelas deportivas municipales con su trabajo constante continúan logrando éxitos en forma de medallas. Como es el trabajo del Club Natación Almería con sus alumnos, que les está dando grandes resultados en todas sus categorías y especialmente, esta temporada con el equipo alevín.



Recientemente se han desplazado a Cádiz para disputar el Campeonato de Andalucía Alevín, con nueve nadadores y seis nadadoras. Una de las grandes protagonistas fue Ainhoa Pedrosa, campeona de Andalucía la temporada pasada, y en esta edición se proclamó campeona de Andalucía en 400 m estilos, en 100 m braza y 200 m estilos, y subcampeona de Andalucía en 100 m mariposa.



Por otra parte, Elena Baca se proclamó campeona de Andalucía en todas las pruebas que nadó, en 400 m estilos con una gran remontada en la parte final de la prueba, en 100 m braza y 200 m braza, siempre dominando con autoridad. El gran nivel del equipo femenino se pudo observar en los relevos, con un bronce en el 4x100 m estilos, formado por Claudia Guzmán, Ainhoa Pedrosa, Elena Baca y Ana Pacho.



En el lado de la categoría masculina, Juan Benavides se proclamó subcampeón de Andalucía en 400 m libres. Alejandro Jiménez se colgó dos bronces en 1500 libres y 200 m espalda.



Desde el Club Natación Almería han manifestado que “estos resultados han dejado la sensación de que el camino que se está siguiendo desde hace años es el correcto” y dan la enhorabuena “a todas las personas implicadas, entrenadores, compañeros y familiares, hay que estar muy orgullosos de como se han comportado durante el campeonato”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

