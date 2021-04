La UAL aclara que no hay relación directa entre la presencialidad y los 5 casos de Covid detectados

martes 20 de abril de 2021

El vicerrector de Deportes, Sostenibilidad y Universidad Saludable, Javier Lozano, ha puntualizado que los casos confirmados no se han contagiado en el campus y que, además, se corresponden con un porcentaje muy inferior al índice general de la provincia y de nuestra comunidad autónoma.



Tras las noticias aparecidas en diferentes medios de comunicación referidas a 5 contagios Covid-19 en el Campus de la UAL, desde la Universidad de Almería, su vicerrector de Deportes, Sostenibilidad y Universidad Saludable ha realizado las siguientes consideraciones:



1ª.- El Servicio de Vigilancia de la Salud de la UAL recaba de forma permanente los diferentes casos relacionados con la Covid-19 en nuestra comunidad universitaria (ya sean casos confirmados, estrechos o sospechosos). Posteriormente, los registra con carácter semanal. Finalmente, se reportan desde el Vicerrectorado competente en materia de salud de la UAL a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y simultáneamente son publicados en su página web.



2ª.- Los 5 casos a los que se refiere la noticia se refieren a:



- Sector estudiantes (2 casos) de Ingeniería y de la Facultad de Económicas y Empresariales. Sector PAS (2 casos) y trabajador externo a la UAL (1 caso). Ningún miembro de entre el profesorado.



Asimismo, se puntualiza que dichos datos “se corresponden a la población universitaria, pero que no se ha contagiado en la UAL, y mucho menos tiene que ver con la presencialidad” y que “se puede mostrar a través del histórico semanal también publicado. Es una simple consecuencia de la tendencia general de la población”.



Por tanto, el vicerrector insiste en que no hay relación directa, a día de hoy, entre el formato actual de presencialidad y los contagios detectados. En esta línea, “prueba de que no ha habido ningún brote en la UAL y que son contagios externos al campus, es que no se ha confinado ninguna clase ni servicio”, apuntan desde la institución.



3ª.- Siguen el efecto lógico de la actual curva epidemiológica general al alza y su media de edad es menor a las detectadas en fechas precedentes.



4ª.- Además de lo anterior, debemos resaltar que la población universitaria está bastante sana, pues 5 casos entre casi 20.000, es un porcentaje muy inferior al índice general de la provincia y de nuestra comunidad autónoma.



Desde la institución universitaria almeriense se espera con estas declaraciones aclarar algunos de los conceptos publicados “que no se corresponden con la realidad que estamos viviendo”, subraya Lozano. “Deseamos, por otra parte, que la evolución de esta pandemia sea la deseada por toda la sociedad en su conjunto”.