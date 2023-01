Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar El Clúster Marítimo-Marino de Andalucía quiere liderar el Turismo Azul Abraham Benzaquén Por miércoles 18 de enero de 2023 , 12:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Javier Noriega pone como ejemplos de estos objetivos la participación del CMMA en la creación de una Red de Cruceros Costeros y Fluviales de los Destinos Náuticos Sostenibles de España (Red CCF), la revalorización del patrimonio costero, sumergido y etnológico, las alianzas con el sector pesquero, la Gastronomía Azul o actividades tradicionales como la carpintería de ribera En 2023, la Feria Internacional de Turismo (Fitur) se celebrará en Madrid entre el día 18 y el 22 de enero. Esta cita es una excelente oportunidad para la comunidad andaluza, ya que el presidente del Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA), Javier Noriega, ha destacado la importancia de la innovación en la oferta de productos turísticos, la aplicación de las nuevas tecnologías y el factor sostenibilidad para el futuro del Turismo Azul. Según las previsiones, para el año 2030 será uno de los segmentos que más valor aportará a la Economía Azul, por lo que es vital que el sector turístico Azul se desarrolle tanto de forma cuantitativa como cualitativa para mantener el equilibrio territorial. El llamado Turismo Azul se compone principalmente de tres subsectores: el turismo de litoral, el turismo náutico y el turismo de cruceros. Andalucía posee una extensa línea costera de 372 playas, con aproximadamente 900 kilómetros de costa en las vertientes atlántica y mediterránea. El 35,6% de la población autonómica reside en estas áreas. El año 2021 vio el recibimiento de 12 millones de turistas en la franja costera andaluza, lo que equivale al 61% del total de turistas que visitan la región. Esto significa que seis de cada diez personas acuden atraídas por la oferta turística marítima. Si bien esta cifra es un aumento en comparación con el año 2020, con sus severas restricciones de movilidad, representa un 35,8% menos que los 18,66 millones de visitantes que se recibieron en 2019. La estacionalidad es una característica marcada del turismo litoral andaluz, el cual es muy buscado por turistas nacionales e incluso por los propios andaluces, principalmente por la playa, el clima y los precios. Por ello, los retos actuales para este tipo de turismo son la innovación en los productos y la promoción de la sostenibilidad. En este sentido, el Consejo de Medio Ambiente de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Algeciras forma parte, junto a Puerto Sotogrande, del proyecto Next Generation, la Red de Cruceros Costeros y Fluviales de los Destinos Náuticos Sostenibles de España, el cual cuenta con casi 2 millones de euros como ayuda de Experiencias Turismo España. En el mismo, se pretende potenciar, por un lado, el desarrollo de itinerarios náutico culturales (cruceros costeros) por las costas españolas, valorizando a través de escalas el conocimiento del patrimonio y la cultura de los distintos destinos. Por otro lado, se pretenden crear cruceros fluviales en los principales ríos, embalses y mares interiores de España, con la peculiaridad que es necesario combinar los recorridos fluviales con recorridos terrestres para salvar las dificultades que suponen la orografía del terreno y la existencia de presas. En total, participan dieciséis organizaciones de diez comunidades (lideradas por la Asociación Galega de Actividades Náuticas-AGAN+). En Andalucía son el CMMA y Puerto Sotogrande. Este último participa con 171.735 €. Se pretende actuar en la zona Costa del Sol Occidental y Estrecho de Gibraltar. Puerto Sotogrande se constituirá, mediante las actuaciones determinadas en los hitos del proyecto, como base de la Red de Cruceros Costeros y establecerá las rutas con los operadores de turismo náutico interesados y en coordinación con las acciones en tierra que pondrá en marcha el CMMA. Una vez puesto en marcha el proyecto, el objetivo es ampliar la red añadiendo nuevas rutas. El CMMA apoyará a los operadores de turismo náutico de la región al proporcionar formación sobre la creación de cruceros costeros náuticos culturales y asesoría posterior para su implementación. El Clúster se encargará de la concepción y el desarrollo de la red de circuitos terrestres de visita guiados con señalización digital, en colaboración con Puerto Sotogrande. Estas actividades formarán parte del proyecto Agan+, cuyo presupuesto asciende a 125.050 €. Por otro lado, y en relación al crecimiento sostenible, el presidente del CMMA señala la diversificación del turismo de litoral como objetivo a conseguir, por ejemplo con el desarrollo de nuevos productos relacionados con el patrimonio sumergido, el patrimonio etnológico, la carpintería de ribera, la pesca o la gastronomía, logrando así turistas con mayor poder adquisitivo y repartiendo las visitas durante todo el año, luchando contra la estacionalización y, por tanto, sometiendo a un estrés menor a los municipios y las poblaciones locales. Andalucía se encuentra entre las tres comunidades con mayor infraestructura portuaria recreativa del país, contando con 73 espacios náuticos, 350 empresas dedicadas al sector y unos 2.000 empleos directos a lo largo de su litoral. La principal motivación para los turistas que practican este turismo en la región son las combinaciones de actividades náuticas y terrestres en un mismo destino. Por ello, es fundamental involucrar a estos espacios con una estrategia turística andaluza para aprovechar al máximo su enorme potencial de crecimiento. La situación actual del turismo de cruceros ha sufrido un duro golpe debido a la pandemia y las limitaciones de movilidad, aunque su futuro sigue siendo prometedor. No obstante, el sector debe encontrar la forma de disminuir las emisiones contaminantes y el impacto de los turistas en las ciudades. Según Noriega, la adecuada articulación entre los actores de los puertos y las navieras juega un papel fundamental en la sinergia Puerto-Ciudad Naviera. "Los volúmenes de pasajeros que mueven, el segmento de mercado del que provienen y la frecuencia de llegada son elementos claves en la gestión de la negociación", ha comentado. Como ejemplo de esta integración se encuentra el Smart Cruise Port Destination de Suncruise Andalucía, con sus siete puertos.

