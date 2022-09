Capital El colectivo Mesa por el Clima recorre puntos negros de Almería en movilidad sábado 17 de septiembre de 2022 , 15:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En el recorrido han realizado seis paradas para resaltar los aspectos a mejorar en materia de movilidad en Almería La Mesa por el Clima, formada por colectivos ecologistas, vecinales, sociales y ambientales (GEM, Ecologistas en Acción, Greenpeace, A.V. La Palmera, A.V. Casco Histótico, Naturaleza con Cabeza, ALPEDAL, El Árbol de las Piruletas, Nueva Andalucía Barrio Amable y USTEA) ha realizado una bicifestación por la Semana Europea de la Movilidad, que ha recorrido las calles de Almería. El recorrido, que ha partido de la Avenida del Mediterráneo a la altura del Carrefour, ha realizado seis paradas, en el puente de esta misma avenida, en la plaza del Zapillo, en la rotonda del Cable Inglés, en la estación Intermodal, en la plaza de San Pedro y en la Plaza de las Velas. Durante estas paradas se han visibilizado los problemas que tiene nuestra ciudad en cuanto a movilidad peatonal, de personas con movilidad reducida y de ciclistas, de transporte público y de acceso a la ciudad con vehículos privados. Desde la Mesa por el Clima señalan que la prioridad de las corporaciones municipales sigue siendo el transporte en vehículos privados, lo que ha supuesto que el coche ocupe un mayor porcentaje de espacio en la ciudad. Esto conlleva, según el colectivo, una inherente disputa por el espacio público, que incoherentemente pasa a estar al servicio de la movilidad privada, siempre por encima de las personas de a pie. “Así vemos como espacios que podrían ser jardines o parques, se acaban convirtiendo en aparcamientos, o como en vez de peatonalizar las calles, desaparecen cada vez más las aceras permitiendo que los coches aparquen a escasos centímetros de las fachadas. Como si no fuera suficiente el disponer de aceras tan estrechas que resulta imposible que se crucen dos personas sin que una se tenga que bajar a la calzada, con los peligros que ello implica”, apunta Pepe Rivera del Grupo Ecologista Mediterráneo. Además, los colectivos han querido visibilizar los problemas asociados al tráfico excesivo, que genera contaminación ambiental y acústica, así como graves riesgos para la salud. Y señalan la fuerte contribución de este problema al cambio climático por la emisión de gases de efecto invernadero, y es el transporte la principal fuente de contaminación en Almería. Así, el recorrido terminaba en la Plaza de las Velas dónde se ha leído un manifiesto y se ha inaugurado de forma simbólica la Zona de Bajas Emisiones de la Ciudad (ZBE) con el objetivo de denunciar la falta de información pública de este aspecto en Almería, y pedir al Ayuntamiento que tome medidas ambiciosas para restringir el tráfico de automóviles, y favorezca los espacios seguros para las personas, así como el uso de medios de transporte no contaminantes y del transporte público. Entre las medidas exigidas por los colectivos encontramos también la declaración del centro como ZBE, la mejora del carril bici de la ciudad y la eliminación de sus numerosos puntos negros, el aumento de la oferta de transporte público, la creación de parkings disuasorios y la implantación de un tren de carcanías del Bajo Andarax. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.