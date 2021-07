Almería El Colegio de Abogados distingue a la jefa de la Unidad contra la violencia sobre la mujer miércoles 14 de julio de 2021 , 17:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Raquel Contreras Hervás dirige desde 2015 la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, que realiza un seguimiento personalizado de cada situación de violencia de género



La jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno, Raquel Contreras Hervás, ha recibido una de las distinciones que concede anualmente el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Almería, en su caso por la colaboración de la Unidad con el turno de oficio. La Unidad contra la violencia sobre la mujer se encarga del seguimiento personalizado de todas las denuncias sobre violencia de género que se presentan en Almería.



En la actualidad, la provincia cuenta con 2.337 casos activos en el Sistema VioGén. Hay 145 mujeres con el dispositivo telefónico móvil Atenpro y otras 220 que están protegidas con dispositivos de detección de proximidad (pulseras), que solo pueden acordarse por orden judicial en casos de violencia de género para controlar el alejamiento del agresor a su víctima. Solo Madrid, con 271 dispositivos implantados, tiene más dispositivos de detección de proximidad que Almería.



La Unidad presta especial atención a aquellos casos en los que se detectan víctimas con un perfil de mayor vulnerabilidad o riesgo, de conformidad con el Protocolo de Valoración Policial de Riesgo. La finalidad es conocer si los mecanismos y medidas puestos en marcha para proteger a las víctimas y a sus hijas e hijos funcionan correctamente.



“A lo largo del tiempo que llevo desempeñando mi cargo, he podido apreciar la vital importancia que tiene para estas mujeres la labor de las letradas y letrados del turno de oficio especializados en esta materia. Cuando una mujer que sufre violencia de género acude a la Policía Nacional o a la Guardia Civil para denunciar, se halla habitualmente en una situación personal muy difícil. Con frecuencia, ese momento es la cumbre de un proceso largo y progresivo de maltrato. Una vez dado el paso, se encuentra ante un sistema judicial desconocido, de ahí la importancia de la intervención del turno de oficio, pues junto a la labor desarrollada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, permite crear un contexto de seguridad para la víctima en un instante de especial vulnerabilidad”, señala Contreras Hervás. Las víctimas de violencia de género tardan una media de 8 años y 8 meses en verbalizar su situación.



En la actualidad, el siguiente reto de los integrantes del turno de oficio contra las violencias machistas es la asistencia a las víctimas de trata, mayoritariamente mujeres. El Pacto de Estado contra la violencia de género, aprobado en 2017, prevé la implantación de un turno especializado por las comunidades autónomas "Para este nuevo reto y para continuar mejorando en el servicio que prestamos a las víctimas de la violencia de género, pueden contar con el apoyo y la colaboración de la Subdelegación del Gobierno en Almería", subraya Raquel Contreras.

