El comité de competición sanciona con un partido a Sadiq Umar

jueves 11 de febrero de 2021 , 07:36h

El órgano disciplinario de la RFEF llega a entender los argumentos del recurso del Almería, pero no desautoriza lo señalado por el árbitro







El comité de competición de la Real Federación Española de Fútbol ha sancionado con un partido de suspensión a Sadiq Umar, delantero de la UD Almería, por la expulsión de la que fue objeto en Fuenlabrada al ver dos cartulinas amarillas. El club envió un recurso a este órgano disciplinario de la RFEF que llega a entender los argumentos de la entidad almeriense, aunque sin embargo no desautoriza lo señalado por el árbitro.



De hecho del comité de competición, en su resolución, afirma que “este comité no puede dejar de resaltar que en las jugadas analizadas es el mismo jugador rival quien recibe los contactos habiéndose constatado que en todos los casos muestra una actitud manifiestamente exagerada que debe desaprobarse, por cuanto este tipo de comportamientos puede alterar el buen orden y desarrollo deportivo y, en todo caso, dificulta la labor arbitral”.



En cualquier caso, como decíamos, no desautoriza lo expuesto por el colegiado en el acta y por lo tanto Sadiq tendrá que cumplir la sanción. Al ser expulsado por doble tarjeta, cuando cumpla la suspensión, mantendrá las cuatro amarillas que acumula por lo que permanecerá apercibido de una nueva sanción.