El concejal de Deportes recibe a Carlos Tejada en su mayoría de edad como paralímpico miércoles 12 de mayo de 2021 , 19:01h





El nadador paralímpico almeriense Carlos Tejada llega a su mayoría de edad en competiciones, desde que se federó con sólo 14 años, como uno de los deportistas más laureados del deporte almeriense, con un total de 308 medallas, entre ellas campeón de Europa en el año 2010, y 50 récord de España. Por eso, el concejal de Deportes, Juanjo Segura, en nombre del Ayuntamiento, ha querido reconocer sus méritos deportivos y valores humanos al cumplir 18 años como deportista federado.



Por tal motivo, se ha celebrado un encuentro con los periodistas, en el que Carlos Tejada ha enseñado algunos de sus múltiples medallas y reconocimientos. El concejal de Deportes ha destacado que “detrás de estos resultados hay un trabajo arduo, extenuante, entrenamientos de dos a tres horas diarias, de lunes a sábado, para estar en la alta competición internacional y aunque ahora sólo compite en el ámbito nacional y ha reducido a la mitad los entrenamientos sigue teniendo un gran mérito mantenerse durante tantos años en lo más alto”.



Por su parte, el nadador paralímpico ha manifestado que “el deporte es importante para todos, recomiendo a los niños y niñas que comienzan, que practiquen actividad física. Para mí, la natación es como una medicina que me beneficia”. A su vez ha recordado con especial cariño su mayor mérito deportivo, la medalla de oro en el Campeonato de Europa del año 2010, en 1500 metros, “escuchando el himno de España y viendo llorar emocionado a mi padre”.



Juanjo Segura ha manifestado que Carlos Tejada se ha ganado el cariño de todos los almerienses no sólo por los buenos resultados en la natación, sino también “con su simpatía y humildad. Y es que como promovemos en el PMD lo importante del deporte es inculcar unos valores humanos como los que atesora nuestro nadador paralimpico”.



Actualmente, Carlos se está recuperando de una lesión, que, si se cumplen los plazos, le permitirán estar de nuevo en competición el próximo verano, tanto en piscina como en travesía, un nuevo reto que se ha puesto en su larga lista de éxitos. El concejal le ha animado a Carlos a "seguir trayendo medallas para Almería y disfrutando de la natación ".

