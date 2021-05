Capital Almería recibe Banderas Azules para las playas urbanas y San Miguel de Cabo de Gata miércoles 12 de mayo de 2021 , 18:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, destaca que “nuestras playas brillan por su calidad, accesibilidad y seguridad”





Pensar en Almería es imaginarse en unas playas tranquilas, accesibles y seguras, donde relajarse de manera reposada, sintiendo los beneficios del sol y del agua de un mar cristalino. En unas playas de máxima calidad y sin masificaciones. Así lo atestiguan las dos Banderas Azules que ha recibido el Ayuntamiento de Almería por parte de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), el mismo número que en los últimos tres años (2020, 2019 y 2018), lo que refleja que la ciudad mantiene la excelencia.



Las dos banderas azules corresponden a las playas urbanas de Almería, que comprenden San Miguel, Las Conchas, Zapillo y El Palmeral, y la Playa San Miguel de Cabo de Gata. El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez afirma que “la renovación de las dos banderas es una gran noticia para la ciudad, dado que se viene a reconocer uno de sus valores más preciados, no sólo para el turismo, sino también para los propios almerienses, como son las playas. Son playas que brillan por su calidad, accesibilidad y seguridad”.



Paralelamente, el Área de Promoción de la Ciudad trabaja para superar las auditorías de la Q de Calidad, ISO 9001 y Accesibilidad, con el objetivo de renovar las 4 banderas Q de Calidad, respectivamente, para las Playas de Almería, Costacabana, El Toyo y Cabo de Gata, que concede el Ministerio de Turismo, la Bandera de Accesibilidad para la Playa de El Palmeral que audita la certificadora Ocal Global, y las 6 banderas de la certificación ISO 9001 para los servicios en las playas de Almeria, Nueva Almería, Costacabana, El Toyo, Retamar y Cabo de Gata. Si se renuevan todas, Almería contará con 13 banderas como reconocimiento a su calidad y accesibilidad.



De la misma manera, las playas de la ciudad de Almería son seguras y ahí destaca el Plan de Contingencia de Playas, que el Área de Promoción elaboró el año pasado de cara a prevenir el Covid en la costa almeriense y que incluía análisis periódicos de la arena, el mar y el mobiliario urbano por parte de la Universidad de Almería, dando negativo en todos los casos.



Las dos Banderas Azules refuerzan la oferta turística de “un destino muy atractivo para los visitantes, como es Almería, que une sol, cultura, gastronomía y deportes náuticos, en un ambiente relajado”, destaca el concejal. Como afirma el eslogan turístico, ‘En Almería la vida te sonríe’. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

