Capital El concejal de Vox se opone a la moción por la igualdad LGTBi jueves 27 de mayo de 2021 , 19:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se celebra el próximo 28 de junio de 2021, el Partido Popular presentaba para su debate hoy ante el Pleno una moción subrayando el papel de los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares como garantes de la efectividad de una estrategia clara de lucha por la igualdad y en la defensa de la convivencia ciudadana y agentes esenciales insustituibles de la protección de los derechos y libertades de toda la ciudadanía y defensores de la no discriminación, con independencia de la raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. La moción pretende, desde el Ayuntamiento, alzar la voz condenando enérgicamente cualquier discriminación contra las personas LGTBl y sus derechos fundamentales, incluida la incitación al odio. Carlos Sánchez, concejal del Partido Popular, proponente de la moción, ha expuesto el “repunte y aumento que la pandemia ha supuesto en el número de casos de violencia en domicilios, a través de redes sociales..”, instando a instituciones y a la sociedad civil a que intensifiquen su trabajo sobre el intercambio de mejores prácticas y refuercen su cooperación en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la homofobia, la transfobia y otras formas de intolerancia. Para el edil popular, la moción “viene a sumar”, lamentando que de su aprobación, una vez más, se haya descolgado Vox, evitando así que la moción tuviera carácter institucional. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

