Cazorla: “Se incumple la regla de gasto por decisiones erróneas y condenas millonarias”

jueves 27 de mayo de 2021 , 19:01h

“Hemos gastado por encima de nuestras posibilidades por culpa de decisiones erróneas que han terminado en condenas judiciales millonarias para el Ayuntamiento, como las indemnizaciones por los terrenos del paseo marítimo, y que estamos pagando todos los almerienses”. Así se ha expresado el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, durante el pleno celebrado hoy, donde ha salido adelante la aprobación inicial de una modificación presupuestaria superior a los 5,3 millones de euros para hacer frente a diversas facturas —incluyendo el pago de las sanciones por la sobreexplotación de los pozos de Bernal— y que va con cargo a los excedentes de liquidez del año anterior. Como ha afirmado Cazorla, “no cumplimos la regla de gasto por un déficit de más de 24,5 millones de euros; una regla que está suspendida desde 2020 debido a la pandemia, si bien ello no exime al Ayuntamiento de su responsabilidad fiscal, tal y como advierte el informe del Interventor”. “Es cierto que llevamos más de un año de dificultad extrema por la covid19, haciendo encajes de bolillos para hacer frente a las desastrosas consecuencias de la pandemia, pero también es cierto que esta modificación presupuestaria viene por las malas decisiones adoptadas por el anterior equipo de Gobierno, que también era del PP”, ha aseverado.



Durante el pleno de este jueves, ha sido aprobada la moción de Ciudadanos relativa al barrio de la Goleta, donde la formación liberal propone una nueva ubicación para albergar el local de la sede social para la asociación de vecinos y para una nueva Oficina Periférica Municipal, y rechazada, con los votos en contra de PP y PSOE, otra moción donde se propone garantizar la transparencia y control de los fondos europeos anticovid mediante la creación de una Mesa de Evaluación.



En cuanto a la moción de la Goleta, Cazorla ha recordado que el equipo de Gobierno ha decidido no cumplir con el compromiso de habilitar dichas dependencias en el edificio del tercer sector que se está construyendo en la barriada. Así, tras reunirse con representantes del colectivo vecinal, se consensuó con ellos que la ubicación de su sede social, así como la de la Oficina Periférica, podría ser la parcela, de titularidad municipal, sita en el inicio del Camino de la Goleta, que fue antiguo Centro de Formación Ocupacional, si bien desde Cs no se cierran a otras posibles ubicaciones consensuadas con el barrio. “El pleno ya aprobó, en 2016, una moción de Ciudadanos para que esta asociación de vecinos dispusiera cuanto antes de un local donde poder reunirse y desarrollar sus actividades; incluso acordamos con el equipo de Gobierno varias consignaciones presupuestarias (2017, 2018 y 2020) para tal fin. Pero lo cierto es que, a día de hoy, seguimos sin saber cuándo disfrutarán estos vecinos de un espacio público como ocurre en cualquier otro barrio, con el agravante de que en la Goleta residen miles de almerienses, y es una barriada en expansión”, ha manifestado el edil liberal.



Con la segunda moción de Cs, que ha sido rechazada, se pretendía garantizar la rentabilidad económica y social, así como la transparencia y la despolitización, de los proyectos municipales acogidos a los fondos europeos por la covid19. En su parte dispositiva, la moción naranja propone crear una Mesa de Evaluación Local de dichos proyectos que serán gestionados por el Ayuntamiento de Almería, quien ha de comprometerse con la evaluación de estos proyectos basada en criterios objetivos, medibles y transparentes en la elección y ejecución de los mismos. Desde Ciudadanos también proponen realizar la máxima difusión y publicidad a todas las empresas para asegurar la igualdad en el acceso a la licitación, así como incorporar como miembros de la Mesa de Evaluación a miembros del ejecutivo municipal con responsabilidades en la gestión de fondos, y a representantes de los distintos partidos de la oposición, acompañados de profesionales destacados de la sociedad civil y empresarial de Almería al objeto de buscar el máximo consenso posible. "Finalmente, PP y PSOE se han puesto de acuerdo porque ni creen en la participación ciudadana, ni en la transparencia y control de estos fondos", ha afeado el edil naranja.