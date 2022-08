Capital El Concurso de Minichefs de la Feria une diversión y cocina saludable viernes 26 de agosto de 2022 , 16:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El espacio gastronómico del Paseo, impulsado por Ayuntamiento y Diputación, ha recibido hoy un certamen que ha contado con ‘la Pandi’ de Sakata Seed Ibérica Por sexto año y tras dos de ausencia, el espacio gastronómico de la Feria de Almería, dedicado a promocionar las bondades y virtudes de los productos y chefs almerienses de la mano del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y Diputación Provincial a través de ‘Sabores Almería’, ha contado con el Concurso de Minichefs. Un certamen en el que seis niñas y cuatro niños han compartido aventura en la tarea de elaborar una ensalada de siete colores. La actividad, con el patrocinio de Sakata Seed Ibérica y ‘La Pandi’, y de Frutas Rocalla y La Unión, ha contado con la presencia de la alcaldesa en funciones, María Vázquez, y del presidente de Diputación, Javier A. García. En una divertida mañana, ambos han compartido consejos y secretos de cocina con los participantes. En palabras de María Vázquez, “la Feria es de los niños y esta actividad viene a poner en valor de manera divertida y didáctica la importancia de una alimentación saludable, basada en las frutas y hortalizas que, además, tienen en Almería un sello de calidad inconfundible. Comprobar de primera mano que los más pequeños comparten risas y juegos en torno a algo tan fundamental para el bienestar es toda una satisfacción”. El presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier A. García ha agradecido al Ayuntamiento de Almería el impulso que le ha dado este año al espacio gastronómico de la Feria en colaboración con ‘Sabores Almería’ porque, como ha señalado, “lo que pretendemos con la marca gourmet de Diputación es impulsar el consumo de los productos almerienses porque son los mejores del mundo. La provincia de Almería, con nuestra agricultura, somos la huerta de Europa, cuna de la dieta mediterránea, que cultiva y exporta salud a todos los rincones del Planeta”. Para ello han contado con ‘La Pandi’, un proyecto educativo que nace para promover una alimentación saludable entre los más pequeños, especialmente a través del consumo de frutas y verduras. El eje principal del proyecto son los 7 personajes de ‘La Pandi’, que son frutas y verduras, que además cuenta con juego online y sus dibujos animados, en los que se fomenta la amistad y la empatía y se pone en valor la agricultura. El proyecto educativo ‘La Pandi’ es el principal proyecto de responsabilidad social de Sakata Seed Ibérica, una empresa de semillas hortícolas y mejora vegetal, cuya misión es proveer a la sociedad de variedades de frutas y hortalizas. Concurso de Minichefs En este marco de convivencia se ha desarrollado la sexta edición del concurso de gastronomía infantil, donde los diez participantes han tenido que elaborar una rica ensalada que tenía como condición la denominación de origen almeriense del producto y los siete colores. La alcaldesa en funciones, durante la entrega de premios, ha querido felicitar a todos los participantes, asegurando que “lo más importante es todo lo que habéis aprendido y compartido hoy, que habéis cocinado en un Concurso de la Feria de Almería y ojalá que volváis el año que viene y quién sabe si también dentro de unos años en el concurso de adultos”. En cuanto al concurso, el presidente ha afirmado que “gracias a iniciativas como ésta fortalecemos la unión entre las empresas del sector, sus productos y los almerienses. Y qué mejor evento para conseguir estos objetivos que este concurso con lo más valioso que tenemos, nuestros niños. Gracias a esta actividad comprenden la importancia de una sana alimentación y que en Almería contamos con los productos más saludables que se puedan encontrar. Al mismo tiempo que incentivamos su afición por la cocina que es todo un arte”. Aunque ganar no era lo más importante, el jurado ha otorgado el primer premio a Pablo Palenzuela, el segundo lugar ha sido para Martina Vedia y el tercero para Abril García. Además, todos los participantes han recibido distintos regalos y obsequios que a buen seguro harán que para ellos sea uno de los recuerdos más entrañables de la Feria de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

