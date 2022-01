Opinión El coronavirus incide en racismo en Alemania José Mateos Mariscal Más artículos de este autor Por domingo 16 de enero de 2022 , 09:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



Miles de manifestantes participan en una manifestación contra el racismo este Sábado 15 de enero del 2022 en Düsseldorf ( Alemania).



El año pasado 202, se registraron 861 casos de discriminación racial en Alemania según cifras oficiales publicadas el Viernes 14 de enero 2022. Un estudio revela que la pandemia tuvo un impacto.



El mayor número de casos, 95, se produjo en el lugar de trabajo, de acuerdo con un informe de la Comisión Federal contra el Racismo en Alemania. El texto se basa en los incidentes registrados por los 21 centros de asesoramiento sobre el tema. Algunos ejemplos refieren el trato humillante, los comentarios irrespetuosos o el trato desigual por parte de las directivas a migrantes.

Hubo 72 incidentes en los barrios de Wuppertal, Remscheid y Solingen, Dresde



“Las restricciones en la vida pública debido a la lucha contra la pandemia de la COVID-19 trasladaron los incidentes de discriminación al ámbito privado, especialmente a los barrios de las grandes ciudades”, precisa la comisión Federal contra el racismo en Alemania. Cita el caso de acoso por parte de un vecino contra una familia de refugiados que acababa de mudarse en Remscheid ( Alemania)



Para la elaboración del informe anual se actualizó la metodología para la recopilación de casos, lo que significa que no fue posible comparar los resultados de 2021 con los del año precedente. Sin embargo, el estudio concluyó que “el semiconfinamiento jugó un papel que no debe subestimarse” en el número de incidentes locales.



En la la presidenta de la Comisión Federal contra el Racismo, Renatte Schmidt , apuntó que la crisis del coronavirus demostró una vez más cómo la incertidumbre y la tensión dentro de la sociedad pueden conducir a un deterioro en el comportamiento hacia otras personas. “La tentación de encontrar un chivo expiatorio en tiempos difíciles es alta”, escribió.



También se produjo un número relativamente alto de incidentes racistas en áreas públicas, los ámbitos de las autoridades locales, las instituciones de educación y formación, la policía y en Internet, señaló el informe.



En general, la xenofobia resultó ser el motivo más frecuente (404 casos), seguida de la discriminación contra las personas de color (306) y los musulmanes (55) latinos (51 ) españoles ( 45 ). En alrededor de una cuarta parte de los incidentes hubo múltiples razones para la discriminación, como factores de género, estatus legal y social además del racismo, según el informe.



El racismo puede ser explícito y violento



También se esconde tras pequeños gestos y prejuicios que siempre pueden ser discutidos. Algunos inmigrantes españoles nos dan sus testimonios de los momentos en que se han sentido discriminados en Alemania.



Testimonio de Vanessa Bravo: Dejó su querida Málaga hace quince años para mudarse a Dresde ( Alemania).

Tras la viralización de un vídeo publicado por ella en el que denunciaba la última agresión que había sufrido, Vanessa ha querido contar a qué fue lo que sucedió.



«Fui con mi hijo Alejandro, de diez años, a comprar material escolar. Pero cuando estaba en el parking un señor que iba conduciendo empezó a gritar que nos iba a atropellar», explica la mujer.



Añade que se asustó ya que el suceso no fue simplemente una agresión verbal. «El hombre echó marcha atrás con el vehículo a una velocidad exagerada, y con una fuerza... si mi hijo no se llega a quitar, si se llega a quedar petrificado y no se aparta, lo atropella», confiesa.



«Lo primero que pensé es que era un loco», añade. Pero cuando fue a preguntarle por qué había hecho eso, el hombre la recibió con gritos: «Nos dijo que nos teníamos que ir de este país, que no pertenecíamos a Alemania». Es ahí cuando Vanessa se dio cuenta de que estaba volviendo a sufrir una agresión racista, por quinta vez en Alemania



En contra de los emigrantes españoles



La malagueña afirma que el racismo es algo común en su ciudad. «Todos los lunes hay manifestaciones en contra de los extranjeros en el centro. Yo sé que los lunes, a las 17:00 horas, no puedo acudir allí». Las marchas están encabezadas por un grupo llamado 'Pegida' (nacidos bajo el nombre de Patriotas contra la Islamización de Europa). Vanessa Bravo afirma que a día de hoy este grupo está en contra de todos los extranjeros, independientemente de su nacionalidad.

Aunque no está dentro de sus planes a corto plazo, Vanessa confiesa que no descarta regresar a España si la situación no mejora. «He pensado dejar Alemania, volverme a mi país y vivir sin miedo, dejarlo todo, porque es intolerable vivir así. Sin libertad... no me imagino vivir así», confiesa. José Mateos Mariscal Emigrante nativo de Zamora, y residente en Alemania 58 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)