¿Qué derechos tiene una pareja que convive pero no está casada?

En España, según los datos del año 2020 —que son los últimos publicados por el INE— hay más de 1.826.900 de parejas de hecho, de las que 1.767.500 las forman heterosexuales, y del resto, 33.500 son de hombres, y 25.900 de mujeres. La estadística también deja claro que cada año el número de personas que deciden unir sus vidas de esta forma va creciendo, y desde 2013 solo ha marcado disminuciones respecto al año inmediatamente anterior en 2016 y en 2018. Estas cifras, lo que demuestran es que cada vez resulta una práctica más extendida, y por lo tanto es importante conocer qué derechos tienen este tipo de uniones, y para qué sirve un certificado de convivencia. Lo primero que hay que saber, es que las parejas deben inscribirse en los Registros de Uniones de Parejas de Hecho de las comunidades autónomas, y aunque hay variaciones entre unas y otras, que básicamente exigen haber convivido durante uno o dos años de manera ininterrumpida, para lo que habitualmente hay que presentar la declaración jurada de uno o dos testigos; es imprescindible que alguno de los miembros de la pareja esté empadronado en dicho territorio, y finalmente pagar una tasa. Normalmente, si la pareja ha residido en el extranjero, y quiere inscribirse ahora aquí, podría aportar contratos de alquiler que demuestren esa convivencia. El certificado lo que va a hacer es garantizar que la pareja goce de los derechos que le otorga la Ley, y que son casi los mismos que el matrimonio tradicional, hasta el punto de que pueden tener las vacaciones que legalmente les correspondería en caso de haber celebrado una boda. Por ejemplo, el certificado permite que un miembro de la pareja pueda exigir al otro que contribuya a los gastos del hogar porque es algo que obliga a ambos. Y si eso puede parecer hasta cierto punto irrelevante, no lo es que ese documento sea fundamental a la hora de poder adoptar como pareja, o a que los hijos nacidos en el seno de la misma, tengan plenos derechos, como sucede con los nacidos en un matrimonio común. También permitirá este documento realizar la declaración de la RENTA de modo conjunto, o ser beneficiarios de ayudas destinadas a familias. Pero más allá de eso, es imprescindible para hacer valer los derechos cuando la pareja deja de serlo. Nos referimos a que en caso de separación, este documento demuestra la existencia de la unión, y así es posible establecer el reparto de los bienes comunes, de los hijos, las mascotas, las posibles pensiones… Del mismo modo, ante el fallecimiento de uno de los miembros, el certificado es el documento legal que le permitirá heredar en los mismos términos que si hubiesen estado casados, y del mismo modo, tendrá derecho a la pensión de viudedad que le corresponda. La solicitud del certificado de convivencia puede hacerse de modo presencial, o por internet, y aunque los trámites son sencillos, siempre tienen la complicación que lleva aparejada la burocracia, sobre todo cuando es un asunto que exige requisitos distintos en cada localidad. Lo mejor es encargarlo a una gestoría para que lo tramite y no tener quebraderos de cabeza.