El Costa de Almería Roquetas vuelve a la senda de la victoria en casa ante Getasur

Tras la primera derrota de la temporada en la pasada jornada ante BM. Sanse, Costa de Almería Roquetas disputaba en el pabellón Infanta Cristina de Roquetas la novena jornada de la División de Honor Plata femenina ante las madrileñas del CBM Getasur, quinto partido de las chicas de Agus Collado y José Luis Herrera en casa. El partido comenzó, como viene siendo habitual, con un constante intercambio de golpes durante los primeros 30 minutos, donde las locales fueron durante gran parte por detrás en el marcador. No se encontraban cómodas en ataque, con muchas perdidas de balón y errores de lanzamiento. Pero tampoco en defensa, con muchos desajustes que ocasionaban goles fáciles para las de Getafe. Costa de Almería Roquetas conseguía empatar el encuentro al final del primer tiempo, con una inferioridad numérica, donde siendo una menos consiguieron ajustar a nivel defensivo y lograron ser mas efectivas en ataque, los que les permitió llegar al descanso con un igualado 13-13 que dejaba todo abierto para la segunda parte. Tras el paso por vestuarios, el Costa de Almería Roquetas conseguía afianzarse en defensa y así poder correr y realizar un parcial 4-0 que iba a comenzar a romper el partido y poner de cara el encuentro para las de Almería. A partir del minuto 20 de la 2ª parte, ya con una defensa mucho mas sólida, concentración y estando mucho mas efectivas en ataque, la distancia iba a aumentar hasta los 8 goles, El empujón se mantuvo el final, donde con un parcial 11-4 las chicas Agus Collado y José Luis Herrera finalizarian el choque con un claro 37-26. Una vez finalizado el duelo, el técnico Agustín Collado, aún contento con los puntos conseguidos, continua sin entender la imagen que están mostrando sus chicas en las primeras mitades de los partidos. "Nos volvió a faltar solidez defensiva en los primeros 30 minutos y volvimos a reaccionar en la segunda parte para cerrar el encuentro con un gran parcial a favor, peró habrá ocasiones que con esto no nos valga". A lo que añadía "Nos falta mucho recorrido para ser un equipo de verdad. Necesitamos priorizar lo colectivo a lo individual, saber que luchamos y competimos como equipo y eso nos hará estar al 100% los 60 minutos del partido, no por una misma, sino por el resto. Las semanas de trabajo esta siendo muy buenas, pero nos esta costando transmitirlo en los partidos. Espero que podamos pulir todos estos aspectos en las próximas semanas y conseguir sumar en todos los partidos de cara al fin de la primera vuelta." Con esta victoria el Costa de Almería Roquetas suma quince puntos, ocupando la tercera posición del Grupo D de la División de Honor Plata, a tan sólo un punto de los dos primeros clasificados el BM. Sanse y el UCAM Murcia, con dieciseis puntos cada uno. Las almerienses se mantienen en un grupo tremendamente igualado, donde los cinco primeros clasificados estan en tan sólo cuatro puntos, de los cuales solo dos lucharán por el ascenso a la categoría Oro. El combinado indálico visitará este próximo sábado 26 a las 18:00h al BM. Ciudad Imperial de Toledo, recién ascendido a la categoría y que ocupa la decimo tercera posición con dos puntos, en puestos de descenso. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

