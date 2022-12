Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería El covid19 ya ha hecho pasar por el hospital a 6.628 almerienses martes 27 de diciembre de 2022 , 12:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En los últimos días han ingresado cuatro y se contabiliza otro fallecido Actualización de datos Covid-19 Vacunas administradas en Andalucía a 23 de diciembre: Provincia Dosis administradas Personas con al menos una dosis Pauta de primovacunación completa Dosis de recuerdo otoño 2022 Almería 1.712.364 664.499 648.085 94.346 Cádiz 2.949.859 1.128.936 1.106.364 177.717 Córdoba 1.959.027 716.733 704.448 143.747 Granada 2.195.232 837.483 818.008 153.906 Huelva 1.227.737 480.364 470.573 74.587 Jaén 1.554.154 577.821 567.612 117.283 Málaga 3.764.976 1.449.442 1.418.935 218.941 Sevilla 4.701.850 1.780.992 1.746.567 309.239 Total Andalucía 20.065.199 7.636.270 (90,13% población) (96,81% > 12 años) (94,11% > 5 años) 7.480.592 (88,29% población) (95,53% > 12 años) (92,19% > 5) años) 1.289.766 * La población diana desciende a > 5 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad. Provincia Positivos PDIA Hospitalización UCI Fallecimientos Recuperados Almería 157.401 (+82) 6.628 (+4) 911 (+1) 1.360 (+1) 154.841 (+40) Cádiz 220.582 (+157) 8.679 (+10) 748 (+1) 1.946 (+2) 216.152 (+77) Córdoba 169.349 (+89) 8.817 (+16) 843 (+1) 1.655 (+2) 165.218 (+54) Granada 198.373 (+116) 12.827 (+22) 1.265 (+2) 2.293 (+2) 192.703 (+61) Huelva 98.785 (+107) 5.042 (+20) 286 (0) 558 (0) 93.858 (+73) Jaén 134.614 (+89) 7.605 (+7) 580 (0) 1.590 (+1) 132.265 (+99) Málaga 317.778 (+266) 16.518 (+42) 1.230 (+6) 2.812 (+4) 311.399 (+138) Sevilla 328.772 (+250) 19.029 (+36) 1.489 (+1) 3.373 (+6) 319.476 (+200) Total 1.625.654 (+1.156) 85.145 (+157) 7.352 (+12) 15.587 (+18) 1.585.912 (+742) IA PDIA >60 por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 61,57 Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Gracias al Gobierno de España

