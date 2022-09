Sucesos El criminal maltrato a unos perros en un refugio de Almería jueves 15 de septiembre de 2022 , 08:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Durante las inspecciones realizadas por la Guardia Civil, se observa que los cheniles se encuentran en estado de abandono higiénico-sanitario, con 66 canes con evidencias de malnutrición y expulsando garrapatas debido al tratamiento administrado en días anteriores La Guardia Civil de la Comandancia de Almería investiga un refugio por la supuesta comisión de un posible delito de maltrato de animales debido a las lamentables condiciones físicas que presentaban los animales y las instalaciones que los albergaban. Esta actuación se enmarca en el permanente trabajo de la Guardia Civil en la provincia de Almería para la prevención y actuación contra los delitos de maltrato animal. Esta investigación se inicia a raíz de la denuncia interpuesta por la persona representante de una asociación protectora de animales, que manifiesta el mal estado higiénico-sanitario en que se encuentran los animales, desnutrición, gran paratosis (garrapatas y pulgas) e incluso el hallazgo de cadáveres de animales muertos y restos óseos, en las instalaciones de un refugio de recogida de animales abandonados de Almería. Personal de la Guardia Civil de la Comandancia de Almería se persona en el citado refugio y constata el mal estado higiénico-sanitario de los cheniles, además de apreciar que los 66 canes, de diferentes razas, edad y sexo, que se encuentran en el lugar presentan excesiva delgadez y se encuentran expulsando garrapatas debido al tratamiento suministrado días anteriores. Durante la inspección, el personal de la Guardia Civil aprecia como diferentes asociaciones, nacionales e internacionales, se encuentran recogiendo animales para su adopción, cerca de 1000 hasta la fecha y comunican a los agentes las condiciones en que se encontraban. Durante la investigación, la Guardia Civil puede apreciar el mal estado de las instalaciones y los animales, además de comprobar la existencia de un informe veterinario de uno de los canes con síntomas de estado Caquéctico, con parasitación severa por garrapatas y anemia grave que requiere de tratamiento para la administración de fluidos y sangre debido al riesgo de colapso y muerte que presenta en animal. Como resultado, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería investiga a las personas responsables del refugio de Almería como supuestos autores de un delito de maltrato de animales domésticos. Las diligencias instruidas se ponen a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº.1 de Huércal-Overa (Almería). #yosipuedocontarlo Desde Guardia Civil se lleva a cabo una importante campaña de concienciación contra el maltrato y abandono animal, también a través de sus redes sociales, en las que mediante el hastag #yosipuedocontarlo se pretende concienciar a la ciudadanía de lo importante que es comunicar si algún animal se encuentra en estado de maltrato o abandono, denunciando los casos a través del teléfono 062 o en cualquier acuartelamiento de la Guardia Civil. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.