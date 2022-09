Economía Ampliar El Gobierno central estrena coches en Almería sin tener presupuesto jueves 15 de septiembre de 2022 , 07:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Adquiere vehículos sin emisiones por más de 127.000 euros El Gobierno central ha destinado a comprar vehículos con cero emisiones, es decir, eléctricos a pesar de la subida que está teniendo esta energía, unos 7,4 millones de euros, según los datos de contabilidad del Estado consultados por Noticias de Almería, y en los que queda claro que no tenía presupuesto para tal inversión. En Almería, este gasto asciende a 127.606,42 euros, si bien no ha sido posible conocer para cuantos automóviles ha dado esta cantidad, puesto que algunos modelos pueden rondar los 13.000 euros y otros superan los 172.000 euros, y este detalle tampoco se recoge. Hay que tener en cuenta que dichos automóviles tienen poca autonomía, y en el mejor de los casos no pueden realizar más de 300 kilómetros sin recargar, y que tampoco la provincia cuenta con tantas "electrolineras" como para que sean una herramienta versátil. Si lo normal en la contabilidad es que se presupueste el gasto, luego se formule el compromiso de pago, y después se reconozca la obligación, en este caso ni estaba presupuestado, ni ha habido compromiso, así que han ido directamente al último paso. Pero mientras se producía ese gasto no presupuestado, otros que sí lo estaban tiene una ejecución mínima, como por ejemplo varias del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que de los 100.000 euros previstos, a estas alturas han gastado entre los 20.000 y los 28.000 euros, o más del doble de lo que gastará el Ministerio del Interior y aún no ha ejecutado, o el doble que el Ministerio de Política Territorial, o cuatro veces más que el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha destinado a Almería, aunque en su caso, tampoco tiene presupuesto para nuestra provincia. Esta adquisición de vehículos eléctricos se produce en plena escalada del precio de la energía eléctrica, si bien recargar uno de éstos es más económico que los de gasoil y los de gasolina. https://www.facebook.com/EuropeDirect.Almeria/posts/391360363173712 https://www.instagram.com/p/Cifuzi4LuDo/ Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

