Capital El crucero ‘Wind Surf’ hace mañana su tercera escala del año en Almería viernes 12 de agosto de 2022 , 10:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El velero turístico está previsto que entre en el Puerto a las 7 de la mañana y zarpará a las 10 de la noche El crucero ‘Wind Surf’, de la naviera Windstar Cruises, vuelve mañana a Almería. Será la tercera de las cuatro escalas previstas este año en el Puerto almeriense. El velero, de cinco mástiles, está previsto que entre en la dársena almeriense a las 7.00 horas, procedente de Málaga, y zarpará a las 22.00 horas, rumbo a Cartagena. Durante su estancia en la dársena almeriense será consignado por Ronco. Este lujoso barco turístico, que navega con bandera de Bahamas, realiza un viaje de nueve días por el Mediterráneo occidental y el Atlántico, que inició en Lisboa y finalizará en Barcelona. Con capacidad para algo más de 400 personas -entre tripulación y pasajeros- es un barco velero de 5 mástiles, de 52 metros de altura, y 7.000 metros cuadrados de velas, que navega a vela y motor. Construido en los astilleros Ateliers et Chantiers du Havre (Francia), fue inaugurado en 1990 y reformado en 1998. Todos los camarotes de este barco son exteriores. Dispone de una plataforma marina en popa, donde se pueden practicar deportes acuáticos. Su decoración interior, muy marinera, destaca por sus maderas y elegante mobiliario. La oferta gastronómica, el servicio personalizado y el ambiente familiar son otros de los atractivos de este barco, que es, como se conoce en el sector, un crucero 180 grados de lo habitual. FICHA Llegada Sábado, 13 de agosto de 2022 Nombre WIND SURF Bandera Bahamas Naviera Windstar Cruises Capacidad 228 + 194 de tripulación Nacionalidad Americana Eslora 189,00 m. Calado 5,00 m. Muelle de atraque Levante Consignatario Llegada J. Ronco 7.00 horas procedente de Málaga Salida 22.00 horas destino Cartagena Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.