El de en medio de los candidatos

No me extrañaría nada que Luis Ángel Hierro ganara las primarias del PSOE-A, arrebatando las aspiraciones de Susana Díaz y de Juan Espadas.



El motivo es muy sencillo: es la quintaesencia de lo que es el PSOE(guión)A.



En su visita a Almería para promocionarse como alternativa, dejó algunas perlas dignas de consideración, como por ejemplo cuando afirmó así, de entrada, sin que nadie le preguntara, que Andalucía está infrafinanciada. En concreto, un 5% por debajo del resto de Comunidades.



Claro, lo que no dijo es que el PSOE lleva gobernando el Estado tres años y no ha hecho nada por cambiarlo, tampoco dijo que quien está al frente del Ministerio de Hacienda es la andaluza María Jesús Montero, que fue consejera de la cosa, y tampoco dice que el sistema actual, ese que nos produce ese desfase que, según sus propios cálculos en 20 años nos habrá robado lo equivalente a uno, es el impulsado por el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero.



Con esta desmemoria es complicado que alguien pueda tragarse el “andalucismo” del que presume, porque además lo circunscribe a dos elementos, el de la reivindicación económica, y el de la vertebración de España, y ya vemos como le luce el pelo en lo primero. En lo segundo, tal vez debería comenzar por plantearse vertebrar Andalucía, desde el punto de vista social, económico, cultural, identitario, de infraestructuras… y luego ya, si eso… vertebraremos lo que sea menester.



Sin con esa visión recortada y tergiversada del andalucismo está donde el PSOE ha estado toda la vida, en las guirnaldas de la Feria de Abril, tampoco decepciona el candidato Hierro cuando asegura que deben irse a la izquierda para captar el voto de Podemos.



Asegura, que el PSOE, ante la radicalización política actual, en vez de buscar posiciones centradas, debe irse al extremo… y de nuevo la mala memoria, porque cuando se le pregunta por qué no buscar el voto progresista que hay en Ciudadanos, el candidato Hierro responde con otra pregunta, y concluye que en ese partido, no hay tal cosa.



Vaya, pues resulta que Ciudadanos, liderados por el mismo Juan Marín que ahora es vicepresidente, apoyó la investidura de Susana Díaz, la mantuvo en el Gobierno toda la legislatura hasta que ella se cansó, y firmó un pacto con Pedro Sánchez, y luego le respaldó en la moción de censura contra Mariano Rajoy, estuvieron unidos en la fallida moción de censura de la Región de Murcia, y unidos en la moción de censura de la capital murciana… en fin, que con estas mimbres, muy de derechas no parecen.



Toda esta desmemoria tiene un colofón nada desdeñable, y que sigue la misma estela, la de negar la culpabilidad sentenciada reiteradamente de Manuel Chaves y José Antonio Griñán en le causa de los ERE fraudulentos, porque son, asegura, inocentes. Eso sí, los de otros partidos políticos, sin sentencia, o sin enjuiciamiento, o sin tan siquiera haber casusa contra ellos, deben dimitir de modo inmediato por aparecer en un titular con sospechas de corrupción.



Es por todo esto que Hierro puede ganar las primarias el próximo 13 de junio, porque nadie mejor que él representa el socialismo andaluz, ese que exige ahora que se pague con urgencia a los centros de discapacidad aunque ellos demoraron la deuda hasta cinco años y solo la abonaron en parte, o ese que exige enfermería escolar aunque no solo nunca la implementaron, es tampoco la llevaron en su programa, ese exige acabar la Autovía del Almanzora que ellos debieron haber acabado hace casi dos décadas, como el Hospital Materno Infantil de Almería, ese que habla de andalucismo mientras se escaqueaban de un homenaje a Blas Infante para comer marisco en Galicia y le racaneaba las ayudas a su Fundación porque no podían controlarla…



Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul".