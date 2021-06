Sucesos El desprendimiento de un foco para cultivar marihuana provoca un incendio viernes 04 de junio de 2021 , 14:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El domicilio está situado en La Fuentecica





Bomberos del Servicio Extinción de Incendios de Almería han sofocado, sobre las 3.15 horas de hoy, un incendio en una vivienda de la calle Ceuta, en la Fuentecica, provocado, según todos los indicios, por el desprendimiento de un foco utilizado para el cultivo indoor de marihuana.



Durante la extinción del fuego, los bomberos descubrieron dos dependencias de la vivienda llenas de plantas de marihuana en elevado estado de crecimiento. El domicilio se encontraba enganchado ilegalmente al suministro eléctrico. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.