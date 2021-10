Capital El destino ‘Almería Ciudad’ busca al visitante francés en la IFTM de París domingo 10 de octubre de 2021 , 18:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La capital se exhibe como uno de los destinos turísticos más completos: sol y playa, patrimonio histórico, golf y gastronomia, grandes atractivos



Almería busca la consolidación de los visitantes franceses en la ‘International French Travel Market’-Top Resa, una de las principales ferias de viajes y turismo que congrega al sector en torno a las distintas ofertas de los destinos más importantes del mundo. El Ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT), ha participado en el evento que se está desarrollando en la capital francesa entre el 5 y el 8 de septiembre.



Una representación almeriense encabezada por el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, junto al concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, se ha desplazado hasta el centro ‘Paris Expo Porte de Versailles’, en la ciudad parisina, con el objetivo de promocionar la atractiva oferta turística de la capital, consolidar el destino y captar nuevos turistas. Almería es uno de los principales destinos que componen el stand de Andalucía en la feria, cuya oferta se agrupa en torno a Turespaña, encargado de promocionar España en el exterior.



Carlos Sánchez ha destacado que la IFTM “es una feria estratégica para Almería porque prácticamente la mitad de los turistas que llegan a nuestra ciudad, y no son españoles, tienen origen francés”. En esta línea, ha señalado que Francia representa “un mercado muy interesante, por lo que estamos realizando diferentes estrategias comerciales con todas las empresas turísticas para seguir haciendo de Almería una ciudad atractiva para el turismo a lo largo de todo el año y romper la estacionalidad”.



32 kilómetros de espectaculares playas que destacan por la calidad de su arena y la limpieza del agua, el título de ‘ciudad europea con más horas de sol al año’, el patrimonio histórico-cultural, el clima y la gastronomía forman parte de los atractivos que Almería ofrece. Para conseguir nuevos visitantes en los períodos vacacionales, los próximos puentes festivos y potenciar el turismo en temporada baja con cruceros, congresos, golf y una diversa propuesta de ocio y servicios, la EMAT ha participado en distintos coloquios con profesionales de la industria.



Durante el evento, el Ayuntamiento ha mantenido diversos encuentros con turoperadores y profesionales del sector para promocionar la ciudad de Almería en el mercado francés. En este sentido, el alcalde y el edil de Promoción ha mantenido también un encuentro con la directora de la Oficina de Española de Turismo en París, Tatiana Martínez, la mayor representante del turismo español en la ciudad, para consolidar el destino y explorar nuevas posibilidades.



En la reunión se han abordado distintos segmentos turísticos que sean atractivos para el visitante francés. La gastronomía, reforzada tras albergar la Capitalidad Española en 2019, el campo municipal Golf Alborán de El Toyo, los Refugios de la Guerra Civil y la próxima apertura al público del Cable Inglés son algunos de los activos con los que cuenta la ciudad de Almería, además de sus playas. En suma, una oferta completa y diferencial que ha despertado el interés de la OET de París por su singularidad y atractivo para el turista galo.



Y es que los visitantes franceses son el principal motor del turismo extranjero en nuestra ciudad. En lo que va de año, casi el 41 por ciento de las personas que han llegado a Almería desde otros países son franceses. Además, entre enero y mayo esa cifra ha crecido y ha llegado a tener picos del 46 por ciento, lo que ha supuesto prácticamente la mitad de las recepciones internacionales.





Un escaparate mundial

No obstante, uno de los retos del Consistorio es potenciar el turismo francés con el fin de reforzar su importancia dentro del turismo extranjero. De este modo, Almería desempeña una labor esencial en IFTM Top Resa ya que se ha convertido en el escenario ideal para potenciar el turismo de ocio, negocios y eventos. La colaboración con turoperadores y agencias de viaje, la promoción de la ciudad como un destino de oportunidades para los franceses y la difusión de los múltiples atractivos son algunas de las líneas de actuación que se han establecido en la feria.



Almería ha vuelto a exhibirse como uno de los destinos más completos del panorama internacional. Monumentos, historia, un litoral único en toda la geografía, una extensa oferta de turismo activo, gastronomía y un clima exclusivo para disfrutar de la ciudad.



La IFTM se ha convertido en una feria de referencia puesto que congrega a más de 1.700 marcas de todo el mundo, 200 destinos, agentes y proveedores de tecnología, líneas de cruceros y a unos 34.000 profesionales del sector que han participado en 150 conferencias. En definitiva, es un escaparate para compartir con el resto de países los atractivos de la ciudad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

