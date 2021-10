Sucesos Detenidas dos parejas que tenían una plantación de marihuana en los bajos de un restaurante domingo 10 de octubre de 2021 , 18:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Han sido intervenidas 1.309 plantas de marihuana, que arrojaron un peso bruto de 83 kilos





Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, quienes tras haber ocupado de manera ilegal el bajo de un restaurante situado en la zona del Bayyana, cultivaban de manera ilegal plantas de marihuana.



Las pesquisas policiales condujeron a la Policía Nacional hasta dos parejas residentes en la Carretera del Ingenio en Almería, sobre quienes había sospechas fundadas de que podían dedicarse al cultivo ilegal de marihuana como medio de vida.



El avance de la investigación llevó a los agentes hasta un restaurante próximo a la gasolinera situada en la zona del Bayyana, en cuyo bajo, y ocupado de manera ilegal según su legítimo propietario, se encontraba la plantación desmantelada.



Durante el registro llevado a cabo, la Policía Nacional intervino 1.309 plantas de marihuana que arrojaron un peso de 83 kilos, 1385 euros en efectivo, y una pistola y una escopeta de aire comprimido.



Dos de los detenidos, opusieron fuerte resistencia a su arresto, acometiendo a los agentes con gran violencia, no logrando sin embargo evitarlo.



Los detenidos con edades comprendidas entre los 33 y 45 años de edad, todos ellos de nacionalidad española, han pasado a disposición judicial acusados de un delito de defraudación de fluido eléctrico, otro contra la salud pública, otro de atentado a agente de la autoridad y otro contra la seguridad vial.

