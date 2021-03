El Día del Teatro contará con dos obras almerienses y con una triple sesión infantil

miércoles 24 de marzo de 2021 , 18:44h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El concejal, Diego Cruz, destaca que “la apuesta continuada que hacemos por el teatro en cada una de las temporadas de la programación”







Que la vida es puro teatro ya lo cantaba La Lupe en los años setenta y no de extrañar si tenemos en cuenta que es una de las manifestaciones artísticas más bellas de las que puede disfrutar el ser humano. Este sábado, 27 de marzo, se conmemora en Día Mundial del Teatro y, por ello, el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería ha querido sumarse a la efeméride una vez más, programando hasta tres iniciativas distintas que se desarrollarán en tres espacios municipales, sumado a que apenas dos días antes el Apolo alzará el telón para ‘Hambre’, la primera cita de primavera con el Programa Delicatessen.



El concejal de Cultura, Diego Cruz, destaca que “la apuesta que hacemos por el teatro en cada una de las temporadas de la programación es continuada, lo que no quita para que en el Día Mundial de este arte nos sumemos de manera especial a la celebración, además con tres propuestas de denominación de origen almeriense”. Cruz recuerda que “pese a la difícil situación que está viendo la cultura, sólo en la programación de primavera del Área tenemos una decena de propuestas teatrales, con las tres del Día Mundial del Teatro, tres del Programa Delicatessen (25 de marzo, 29 de abril y 27 de mayo), ‘Los Mojigatos’ con Gabino Diego (16 de abril), ‘El Coronel no tiene quien le escriba’ con Imanol Arias (30 de abril), ‘Eva Contra Eva’ con Ana Belén (15 de mayo) e incluso ‘Odio’, con Dani Rovira (21 de mayo)”, concluye.



La primera de ellas será el viernes, día 26, a las 19.30 horas, en el Teatro Apolo, con la obra ‘La Hija de la Generala’ de Dos Galeras Producciones, interpretada por Mar Galera y José Pérez bajo la dirección de Alberto Alfaro. Se trata de una comedia musical en tres actos que tiene como eje central el amor y la guerra, un guiño a la zarzuela y a la copla.



La segunda estará destinada a los niños y niñas de la casa y será el sábado, 27 de marzo, con una maratón de cuentos teatralizados, a cargo de Escenalia, en la Biblioteca Central José María Artero, con tres franjas horarias divididas por edades. A las 11.00 horas será ‘¿Qué hace un cocodrilo por la noche?’, de 1 a 3 años, a las 12.00 horas ‘El Gallo Kirico’, de 4 a 6 años, y, finalmente, a las 14.00 horas, ‘La sopera y el cazo’, de 7 a 9 años.



La tercera de las propuestas será también el sábado, día 27, con la obra ‘Nunca El Silencio’, que hace un recorrido por la vida de Conchita Robles, la actriz asesinada en el Teatro Cervantes, a cargo de La Confluencia. Se trata de un texto adaptado de un cuento del mismo título de Mar de los Ríos. En este caso será en el salón de actos de la Escuela Municipal de Música y Artes (EMMA).



Estas citas pertenecen a la programación de primavera del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería. Las entradas con invitación para las dos obras en el Apolo y la EMMA se encontrarán de manera inminente en la página web www.almeriaculturaentradas.es. La entrada para las sesiones de títeres en la Biblioteca es libre hasta completar aforo.