Es una información de noticiasdealmeria.com

El ‘Diario de un pirata’ escrito entre madre e hijo

domingo 16 de octubre de 2022 , 11:54h

noticiasdealmeria.com El patio del Castillo de Santa Ana acogió la presentación del cuento ‘Diario de un pirata’ de Manuel Aguilar Ortega editado por Círculo Rojo. Aguilar Ortega estuvo acompañado por el concejal de Cultura, Juan Carlos Muyor, así como María Dolores Ortega, exconcejala de Cultura y además madre del autor, Charo Medialdea, presidenta de la Asociación Dárata Autismo y Alberto Cerezuela, máximo responsable de la Editorial Círculo Rojo.

Se trata de un libro solidario, ya que el 100 por cien del beneficio irá a la Asociación Dárata Autismo. A ello se suma la editorial Círculo Rojo que con Alberto Cerezuela a la cabeza participa de este proyecto muy generosamente donando cien ejemplares, además de editar sin beneficio para la empresa, solo el costo de editar.

El concejal de Educación, Cultura y Juventud, Juan Carlos Muyor subrayó que “pienso que el motivo por el que has decidido editar tu libro es muy memorable, y espero que la venta ayude a esos niños”.

María Dolores Ortega contó un hecho sucedido hace 27 años que fue el germen del cuento. “Manuel tenía siete años y en una tarde de lluvia, nos propusimos entre los dos ponernos a escribir un cuento. Rescatado ahora con el paso de los años hemos pensado editarlo y además dedicar lo obtenido a la Asociación Dárata Autismo. Y por supuesto, Alberto Cerezuela a través de Círculo Rojo, colabora en esta edición que tiene un carácter solidario”.

Charo Medialdea explicó que “nuestra Asociación surge hace diez años, ya que creiamos que en ese momento la sociedad almeriense necesitaba sensibilizarse en lo que era el autismo. En este tiempo la sociedad ha cambiado mucho”. En lo que se refiere a la publicación de Manuel Aguilar Ortega señalaba que “ha quedado una obra con una excepcional calidad y estamos muy contentos de esta acción solidaria”.

Alberto Cerezuela se mostró feliz de poder aportar su pequeño grano de arena en esta acción solidaria, publicando el cuento de Manuel Aguilar Ortega. “Cuando María Dolores Ortega me contó el proyecto, tuvimos claro que ibamos a colaborar. La edición ha sido magnífica, por lo que merece la pena que apoyen este proyecto”. Destacar las ilustraciones que muestra el cuento que han sido realizadas por el equipo de ilustradoras de Círculo Rojo.

El autor, Manuel Aguilar Ortega se remontó a principios de los años 90 cuando en una tarde de tormenta en Roquetas “no tenía muy claro que hacer. No había móviles, no había internet, no había videoconsolas y las tardes para un chaval de nueve años se hacían muy largas. Estando dando vueltas por casa, mi madre me dijo ven y siéntate y vamos a hacer un cuento. Se nos ocurrió hacer un cuento de piratas”.

“Yo dibujé el mapa de una isla, un mapa del tesoro, y empezamos el desembarco de la tripulación pirata en un punto de la isla. Pasamos por arenas movedizas, poblados de caníbales. Yo nunca hubiese pensado que hubieramos tenido el libro editado. Hace un tiempo mi madre encontró la libreta donde escribimos el cuento, que estaba algo deteriorada y escrito con un bolígrafo rojo”, señaló Manuelo Aguilar, que se mostró muy contento.

El cuento narra la existencia de un tesoro escondido decenas de años antes por el pirata Barbablanca. Un mapa que aporta pistas para encontrarlo, transmitido de generación en generación hasta que llegó a manos de su tataranieto, que junto a un grupo de marineros se lanzará a la búsqueda del botín en una isla llena de peligros y seres monstruosos.