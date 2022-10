Es una información de noticiasdealmeria.com Capital Ampliar María del Mar Vázquez se suma a la convivencia del barrio de la Plaza de Toros domingo 16 de octubre de 2022 , 11:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa valora “la implicación desinteresada” de los colectivos para “construir una ciudad mejor” noticiasdealmeria.com La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha asistido este sábado a la segunda Convivencia Vecinal del barrio de la Plaza de Toros, organizada por la Asociación Alfareros-Plaza de Toros con la colaboración del Ayuntamiento. Un encuentro en el que la regidora ha querido arropar a los vecinos en “una jornada importante para seguir colaborando y escuchando sus sugerencias”, ha destacado. Vázquez, que ha estado acompañada por la presidenta de la asociación, Marina Carrera, y los concejales Paola Laynez, Carlos Sánchez, Margarita Cobos, Juanjo Alonso y María del Mar García-Lorca, ha puesto en valor “la implicación desinteresada de los vecinos para mejorar cada día su barrio, un histórico de Almería, y reivindicar al Ayuntamiento sus necesidades para construir una ciudad mejor”. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

