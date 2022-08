Sociedad Ampliar El dispositivo de Amazon con el que verás películas de Almería Escucha la noticia Almería es tierra de cine, y si eres aficionado al séptimo arte, tienes una posibilidad estupenda de ver las mejores películas rodadas en esta tierra que combina el desierto de Tabernas con las aguas marinas más bellas en Cabo de Gata. Sus paisajes áridos los convirtieron en lugar ideal para los filmes del salvaje oeste que trasladaron a Europa sus escenarios, primero a Italia, donde aparecieron los spaguetti western, y luego a Andalucía, y más concretamente a Almería, porque tenía más horas de sol, y sí, también porque los costos eran inferiores. Vamos a mencionar solo ocho películas rodadas aquí, y que demuestran que no solo había indios y vaqueros, como es el caso de la famosa Lawrence de Arabia (1962), o Cleopatra (1963), que se desarrollaban en el norte de África, y sí, luego vino El bueno, el feo y el malo (1966), la bélica Patton (1970), la inolvidable Conan el Bárbaro (1982), y qué decir de Indiana Jones y la última cruzada (1989) con sus escenas en Cabo de Gata, o Éxodo: Dioses y reyes (2014) en un poblado creado para ese fin en Tabernas, o Blade Runner 2049 (2017) que nos transporta al futuro. Pero si no tienes una smart TV no te lamentes, no necesitas comprarla, ya que por muy poco, menos de 30 euros, Amazon te ofrece un dispositivo llamado Fire que solo tienes que conectar a tu televisión y a internet, y listo. Es más, con él podrás ver no solo Prime Video, también están disponibles canales gratuitos on line como pueden ser los de las cadenas generalistas, o puedes suscribirte a otros servicios de plataformas de pago, es decir, no te limita a nada, de hecho, puedes ver Youtube, o escuchar música con cualquier aplicación. Incluso puedes ver en pantalla las fotos que tengas en el Amazon Photos, y disfrutarlas a lo grande. Y ahora una recomendación cinéfila: No te pierdas “Domino de Brian de Palma”, donde desde el principio se ve un camión con hortalizas de Almería, y acaba desarrollando gran parte de la trama en el entorno de la plaza de toros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)