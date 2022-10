Diputación El "ecoturismo" de la Diputación y Verdiblanca cumple 10 años lunes 03 de octubre de 2022 , 15:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Treinta personas con discapacidad disfrutarán de una semana de actividades en las provincias de Murcia y Alicante Con la ilusión de saber lo que vendrá por delante, una treintena de personas con discapacidad han partido esta mañana hasta la provincia de Murcia y Alicante donde disfrutarán, hasta el próximo 8 de octubre, de una semana de actividades, excursiones y experiencias en grupo con las X Jornadas de Vacaciones para Personas con Diversidad Funcional ‘Ecoturismo Activo’, que organiza la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca y que está subvencionado por la Diputación Provincial de Almería. El compañerismo, la inclusión, la convivencia y el aprendizaje al respeto el medio ambiente son los denominadores comunes de una iniciativa consolidada que hoy ha despedido a la expedición desde los aparcamientos del Power Horse Stadium Juegos Mediterráneos, acompañados por la secretaria de Verdiblanca, María Mercedes Moreno Berenguel, y la directora de Gestión Social, Verónica Navarro. Sobre la actividad, la secretaria de Verdiblanca recuerda que “el programa ofrece a los ‘ecoturistas’ la posibilidad de poder disfrutar de un viaje didáctico, lúdico y divertido, a la vez fomenta valores sociales, relacionales y motivacionales. Se trata de una propuesta enriquecedora desde lo emocional a lo personal, trabajando siempre desde lo grupal e inclusivo. Además, supone un valor importante en cuanto a respiro familiar para cuidadores y familiares de personas dependientes”. Por su parte, Verónica Navarro apunta que Ecoturismo Activo “es una iniciativa consolidada que desarrollamos gracias al apoyo de la Diputación, que colabora con nosotros porque comparte nuestro objetivo de conseguir una inclusión real, como la que representa esta actividad”. Tras visitar en ediciones anteriores las provincias de Huelva, Cádiz, Toledo, Albacete o Ciudad Real, los destinos elegidos para este año han sido las provincias de Murcia y Alicante, donde aprovecharán y conocerán su gran diversidad gastronómica, cultural, histórica, medioambiental, ecológica, de salud y bienestar y de carácter deportivo y lúdico, entre otros. Rodeadas por dos mares: Mar Menor y Mar Mediterráneo, hacen de este lugar un destino excelente para disfrutar de la costa y de su interior, de ahí que este año haya sido elegido como lugar idóneo para que los ‘ecoturistas’ lo disfruten y descubran. El programa les permitirá visitar San Pedro del Pinatar, donde se realizará un taller de baños de lodo de gran valor terapéutico y asistirán al Parque Natural de Las Salinas, reducto natural en el que habitan más de un centenar de aves. También visitarán en Torrevieja el Parque Natural de las Lagunas de La Mata, el Parque del Molino y el Parque de las Naciones. En Cartagena no faltará la visita al gran Teatro Romano, realizarán un paseo en barco turístico por su bahía y visitarán el museo ‘Arqua’, para finalmente ir a Terra Natura, donde podrán conocer y aprender sobre más de cincuenta especies. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

