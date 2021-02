Almería El edificio del Hospital Materno Infantil entre los 33 españoles que compiten Premio Mies van der Rohe 2022 martes 02 de febrero de 2021 , 20:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia



El Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea - Premio Mies van der Rohe ha seleccionado las primeras 449 obras que compiten en la edición de 2022, finalizadas entre octubre de 2018 y octubre de 2020. El edificio del Hospital Materno Infantil de Almerái es una de las 33 obras españolas que compiten.

.



Estas obras se unirán en septiembre con un nuevo grupo de proyectos acabados entre noviembre de 2020 y abril de 2021, ha informado este martes la Fundación Mies van der Rohe de Barcelona en un comunicado.



Las primeras 449 obras son de 279 ciudades de 41 países y han sido nominadas por expertos europeos independientes, asociaciones nacionales de arquitectura y el comité asesor del premio, y por primera vez se han incluido obras de Armenia, Moldavia y Túnez.



España es el país con más obras seleccionadas, con 31, seguida de Francia, con 29, y Alemania, con 25, y por primera vez desde 2003 las obras más representadas son las casas individuales, con un 18,1%, seguido de la vivienda colectiva, con un 14,87%, y los equipamientos educativos, con un 14,01%.



Entre las obras seleccionadas en esta primera fase hay 13 obras construidas en Catalunya y dos de despachos catalanes construidas en el extranjero.



Tras este primer anuncio de obras nominadas, en septiembre de 2021 se completará con el segundo grupo de proyectos; en enero de 2022 se anunciarán los 40 finalistas; en febrero, los cinco finalistas, y en abril de 2022 las ganadoras.

