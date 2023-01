Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital El equipo de Gobierno pide colaboración para tener limpia Almería martes 31 de enero de 2023 , 13:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento dice que se afana en tener "óptimos resultados" en limpieza tras la encuesta de CENTRA La portavoz del equipo de gobierno y concejal de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Labella, reconoció este martes que el Consistorio enfrenta "dificultades" para lograr "óptimos resultados" en cuanto a la limpieza de la capital. Por lo tanto, abogó por "seguir trabajando" para que los habitantes de Almería "perciban la ciudad como una ciudad limpia". "Es importante que todos pongamos nuestro granito de arena para lograr que Almería sea una ciudad limpia", señaló la concejal, tras conocer los resultados del Estudio Opinión Pública Capitales Andaluzas 2023' realizado por la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra). Según el informe, el 26,3 por ciento de los encuestados percibe la limpieza de las calles como el principal problema de Almería. Ana Martínez Labella ha recalcado que la limpieza es un tema que "preocupa" al equipo de gobierno, por lo que trabajan "intensamente" en este ámbito para mejorar los resultados. Para ello, se han hecho modificaciones a los contratos y a la operativa de la empresa de limpieza. Además de la limpieza, entre los otros problemas principales que los ciudadanos identifican están la falta de transporte público para las áreas metropolitanas (14,6%), la falta de empleo (9,9%), el transporte público (4,5%), la "dejadez" (4,1%) y el tráfico (2,9%). El 46,3% de los encuestados considera que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería, liderado por el Partido Popular, está gestionando "bien" la ciudad; un 18,6% percibe dicha gestión como "mala" y un 12,5% la considera "regular". Estimaciones de voto para la capital señalan que el PP obtendría una mayoría absoluta con entre 14 y 15 concejales en las próximas elecciones municipales. Ante esto, Martínez Labella ha señalado que toman esta "foto fija" como un "aliciente" para seguir trabajando por mejorar Almería. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.