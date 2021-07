Deportes El espectáculo del balonmano playa llegará a Almería con el ‘Arena 1000’ miércoles 07 de julio de 2021 , 16:20h Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La competición reunirá a 120 equipos y atraerá a 3.000 personas, lo que supondrá también un impulso para el turismo y el comercio y cuenta con el impulso de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Almería



Un total 120 equipos. Más de 3.000 personas entre jugadores, técnicos y acompañantes. Los mejores jugadores de España. Y el espectáculo que proporciona el balonmano playa. Es lo que aportará el torneo de balonmano playa ‘Arena 1000 Almería’, incluido en el circuito Arena Handball Tour, que por primera vez se celebrará en la ciudad del 6 al 8 de agosto, en concreto en la playa de El Palmeral, y que ha sido presentado esta mañana en los jardines de Alcaldía del Ayuntamiento de Almería, con asistencia del concejal Juanjo Segura, la diputada Conce Pérez, el vicepresidente de la Federación Española de Balonmano, José María Fernández, y el árbitro Sebastián Fernández.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha manifestado que “Almería es una ciudad ideal para la práctica deportiva en la playa. Muchas son las disciplinas que se desarrollan a lo largo de los 32 kilómetros de costa. Una de las que más está creciendo en los últimos tiempos es el balonmano playa. Almería también es una ciudad perfecta para la celebración de eventos deportivos, por las modernas instalaciones deportivas, el excelente clima, la red hotelera, nuestra cultura y gastronomía. Estos dos aspectos se unen en el torneo de balonmano playa ‘Arena 1000 Almería’, uno de los cuatro únicos torneos que este verano se celebrarán en el circuito Arena Handball Tour. Por lo tanto, un gran éxito que nuestra ciudad sea uno de los seis destinos elegidos para esta importante competición internacional”.



La diputada de Deportes y Juventud, Conce Pérez, ha manifestado el compromiso de la Institución Provincial con aquellos eventos que difunden los valores positivos asociados al deporte y que intensifican el binomio deporte y turismo en la provincia, y ha deseado suerte a los equipos almerienses participantes y que "la competición sea un éxito y que ayude a incentivar el turismo y la economía provincial. Diputación siempre estará al lado de aquellos eventos que potencien a nuestros deportistas y a 'Costa de Almería' como uno de los mejores lugares del mundo para la celebración de grandes acontecimientos deportivos".



En la rueda de prensa ha estado presente el vicepresidente de la Federación Española de Balonmano, José María Fernández, quien ha destacado “el impulso que está viviendo el balonmano-playa y que desde la Federación estamos promocionando. La presencia de 120 equipos y más de 3.000 personas será un revulsivo para Almería, y todos los que nos desplacemos seguro que disfrutaremos de su clima y de los valores de esta ciudad tan maravillosa”.



También ha estado presente Sebastián Fernández, árbitro de la Liga Asobal, el cual ha expresado que “como almeriense estoy muy orgulloso de que se celebre este campeonato en nuestra ciudad. Será un gran espectáculo”.





AM Team, favoritos

El circuito Arena Handball Tour, organizado por la Real Federación Española de Balonmano se desarrolla este verano en las cuatro sedes del Arena 1000, las Playas de Orihuela, en Alicante, Nazaré (Portugal), Gijón y Almería, más la Copa de España en Torrox y el Campeonato de España en Valencia.



Entre los equipos que participarán en el arenal almeriense se encuentran aquellos que no sólo ocupan los primeros puestos del ranking español de balonmano playa, sino también internacional, destacando el AM TEAM femenino de Almería, ganador en las dos primeras competiciones, en Orihuela y Nazaré, y también de la Copa de España y reciente campeona de Europa. Por tanto, será uno de los máximos favoritos, en una delegación provincial compuesta por varios equipos de la provincia.



El concejal Juanjo Segura ha resumido el sentir general asegurando que “el torneo ‘Arena 1000 Almería’ no sólo se convertirá en un auténtico espectáculo deportivo, sino que además atraerá turismo, generará negocio para las empresas de Almería, y proyectará nuestra ciudad y provincia en toda Europa”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

