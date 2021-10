El espíritu humanista de Carlos Pérez Siquier en la exposición ‘Miradas de niños’

La muestra recoge fotografías inéditas con instantáneas tomadas en el barrio de La Chanca





Almería no olvida a una de sus figuras más ilustres de las últimas décadas y mantiene viva la memoria de Carlos Pérez Siquier, el fotógrafo almeriense que revolucionó la fotografía inspirándose en su tierra. Precisamente, la exposición ‘Miradas de niños’ recuerda el espíritu humanista que mostraba a través del ojo mecánico con imágenes que ya forman parte de la historia.



La muestra ha sido inaugurada esta mañana en el Museo de Arte ‘Doña Pakyta’ por el concejal de Promoción, Carlos Sánchez, y el director de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino y del espacio museístico, Juan Manuel Martín. Está producida por la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, coorganizada por el Ayuntamiento de Almería y cuenta con la colaboración de la Diputación de Almería.



Carlos Sánchez ha destacado que “en cierto modo es un pequeño homenaje que podemos hacerle al gran Carlos Pérez Siquier, aunque esta exposición de carácter humanista ya estaba organizada antes de que él falleciese y era conocedor”. Asimismo, ha asegurado que “hay fotografías inéditas que hasta ahora no se habían expuesto e ilustran textos de otro gran almeriense como Julio Alfredo Egea”.



Por su parte, Juan Manuel Martín ha explicado que “dentro de la línea del neorrealismo en fotografía y literatura, decidieron hacer una obra que transmitiera la poética suficiente para hacer textos con una crítica social que une la ética y la estética que tanto demandaba Goytisolo”. “Son las fotografías que Pérez Siquier seleccionó para ilustrar aquel libro inédito que no llegó a publicarse, pero que con la labor de la Fundación Ibáñez Cosentino, el Ayuntamiento y los museos hemos conseguido recuperar y en breve verá la luz”.



Cabe destacar que la exposición consta de 12 obras en blanco y negro realizadas por Pérez Siquier, imágenes que muestran la realidad del barrio almeriense de La Chanca desde finales de la década de los 50 hasta mediados de la década de los 60. Las instantáneas transmiten la expresión de algarabía de los niños que posteriormente servirían de inspiración para el poeta Julio Alfredo Egea.



Partiendo de las imágenes tomadas por el fotógrafo, Egea recurriría a la imaginación para expresar las situaciones que podrían vivir los personajes. La unión de los artistas tenía como objetivo el lanzamiento de un libro que se llamaría ‘Miradas de niños’, un proyecto humanista que reflejaba los valores que encarnaba el mítico Pérez Siquier.



Pero lo cierto es que aquella idea, que estaba lista para su lanzamiento en 1965, no llegó a ver la luz. En el verano de 2021, con el fotógrafo almeriense aún en vida, se rescata un proyecto que finalmente cristaliza en esta exposición. Es un viaje a uno de los momentos más importantes de su trayectoria profesional, a la serie ‘La Chanca’ que en la actualidad representa su principal legado visual.



La muestra con sus 12 piezas ya se puede visitar y permanecerá en ‘Espacio 2’ hasta el 31 de octubre. Estará abierta al público de martes a sábado, en horario de 10.30 a 13.30 horas y de 17 a 20 horas; y los domingos de 10.30 a 13.30 horas.