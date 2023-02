Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) El euríbor encarecerá más las hipotecas Aixa Almagro Más artículos de este autor Por lunes 27 de febrero de 2023 , 14:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La situación actual del mercado hipotecario en España se ha visto afectada por el aumento constante del Euríbor a 12 meses, el índice al que están vinculadas la mayoría de hipotecas variables. En febrero de 2021, el índice se situó en el 3,514%, lo que supone un nuevo récord para el índice. Si las estimaciones se cumplen, sería la primera vez desde finales de 2008 que el Euríbor alcance el 3,6%. Esta situación ha supuesto un gran impacto para las familias que tienen hipotecas variables, ya que el aumento del Euríbor encarece el coste de la hipoteca y los bancos no ofrecen ningún tipo de tope para limitar su alza. Aunque el aumento de los tipos de interés puede ser una buena noticia para los ahorradores, es una situación que preocupa a muchas familias. El encarecimiento de las hipotecas puede suponer un serio problema para aquellas familias que dependen de los ingresos de un solo miembro, así como para aquellas que pasan por situaciones de dificultad económica. Además, el aumento de los tipos de interés afecta no sólo a los nuevos hipotecantes, sino también a aquellos que ya tienen hipotecas, ya que el aumento del Euríbor encarece el coste de la hipoteca mensual. Por lo tanto, es necesario que los bancos sean conscientes de la situación y propongan soluciones que limiten el encarecimiento de las hipotecas. Los bancos deberían ofrecer un tope para el Euríbor, con el objetivo de evitar que el encarecimiento hipotecario siga aumentando. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Redacción de noticiasdealmeria.com Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 31 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)