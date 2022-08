Capital El ferri ‘Aurelia’ inicia el servicio entre los puertos de Almería y Nador jueves 04 de agosto de 2022 , 15:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El buque, que sustituye al ‘GNV Bridge’, realiza la ruta entre las dos orillas del mar de Alborán durante la Operación Paso del Estrecho El ferri ‘Aurelia’, de la naviera italiana GNV, zarpó anoche desde el Puerto de Almería, rumbo a Nador (Marruecos). Este buque sustituye al ferri ‘GNV Bridge’, que ha cubierto dicha línea en las dos últimas semanas. Los días 5, 6 y 7 está previsto que realice las próximas conexiones entre ambos puertos de las dos orillas del mar de Alborán. El ‘Aurelia’ es una nave ro-pax (para transporte de pasajeros y de mercancía) con capacidad de 1.000 metros lineales y 650 coches. Dispone de 420 camarotes y puede acoger hasta 2.260 pasajeros. Entre otros servicios a bordo, cuenta restaurantes, buffet, cine y tiendas. Fundada en 1992, GNV, según informa la compañía, forma parte actualmente del Grupo MSC. Es una de las principales compañías marítimas de ferri en el sector del cabotaje y el transporte de pasajeros en el Mediterráneo. Tiene una flota de 25 barcos, que cubren 30 rutas marítimas en 7 países: Italia (Sicilia y Cerdeña), España, Francia, Albania, Túnez, Marruecos y Malta. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

