Alcolea inaugura su Ermita de San Sebastián y San Ildefonso como ‘Espacio Histórico y Patrimonial’

La diputada provincial Matilde Díaz y el alcalde, Antonio Ocaña, han participado en este acto que culmina la puesta en valor este edificio del siglo XVIII como uno de los principales recursos turísticos y patrimoniales del municipio La diputada provincial Matilde Díaz ha visitado el municipio de Alcolea para asistir a la inauguración de la Ermita de San Sebastián y San Ildefonso como 'Espacio Histórico y Cultural' junto a su alcalde, Antonio Ocaña. En el acto, que culmina la puesta en valor de este edificio del siglo XVIII, también han participado la directora del proyecto, la historiadora y museóloga Rosario Carreño, así como el párroco que ha bendecido las instalaciones.

El proceso de rehabilitación integral del municipio ha incluido la intervención en las pinturas murales, el diseño y ejecución del mobiliario museográfico y audiovisual de la ermita, así como la mejora interior y exterior de este edificio histórico.

La diputada provincial ha asegurado que es un orgullo poder participar en un acto tan importante para el municipio: “Abre las puertas un proyecto que un día ideó el alcalde y gracias a la directora que lo ha pilotado y al apoyo institucional es una realidad. Considero un acierto la apuesta por la recuperación del Patrimonio del municipio como fuente de creación de empleo y riqueza”.

Asimismo, ha explicado la apuesta por el Patrimonio de Diputación y el compromiso de promocionarlo como recurso turístico de la Alpujarra:“En este caso ha sido el Ayuntamiento el que ha decidido convertir su ermita en un Espacio Histórico y Patrimonial para atraer el turismo a uno de los pueblos más bonitos de la Alpujarra. Diputación está al lado de Alcolea en todos los proyectos que emprende como casa de los 103 municipios. Desde el Servicio Provincial de Turismo vamos a realizar la promoción necesaria para que en Almería, Andalucía y España puedan conocer que Alcolea cuenta con este maravilloso centro”.

Por su parte, el alcalde del municipio ha puesto en valor el trabajo de todas las personas que han trabajado, de una u otra manera, para lograr que este evento pueda celebrarse hoy y en especial a Fernando Utrilla, ex alcalde y responsable de este proyecto y de lograr la cesión de este edificio pro 30 años.

Del mismo modo, ha puesto en valor el trabajo de la directora el proyecto por su trabajo y por “poner el corazón” en esta actuación. Precisamente ella, será quien dirija las visitas guiadas en los dos turnos por horario de mañana y tarde, de martes a sábado.

“En 2017 vimos la oportunidad en los fondos GDR y comenzamos a trabajar en la solicitud. Iniciamos con fondos del Ayuntamiento pero la ayuda del GDR fue un revulsivo para impulsarnos a seguir adelante con ese proyecto que aspira a convertirse en un reclamo turístico a nivel comarcal”, ha explicado Ocaña al tiempo que ha resaltado que es un espacio multifuncional que abarca conferencia, exposiciones y otro tipo de actos. El proyecto ha contado con 30.000 euros de fondos del GDR y más de 200.000 asumidos por el propio Ayuntamiento.

“Actualmente hay una exposición que recopila el proceso de recuperación de la ermita para que la gente sepa cuál era el estado original y cómo se ha trabajado”, ha detallado la directora de la rehabilitación de un espacio “versátil y multifuncional”.

Además, la inauguración contó con la exhibición de un audiovisual para ser proyectado en el Altar Mayor y que cuenta la historia de esta Ermita que fue construida en el siglo XVIII. Ocho minutos que cautivan al visitante con un grafismo y efectos hechos a medida para esa majestuosa “pantalla”.

Esta actuación ha constado de la rehabilitación y puesta en valor del edificio, así como la recuperación de las pinturas murales y la adquisición de mobiliario (bancos de madera) y unas paredes móviles que permitirán cambiar el uso de la sala en función del momento. La Ermita incorpora iluminación LED y calefacción radiante imperceptible para conservar al máximo la entidad de este bien patrimonial.

