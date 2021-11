El Festival AlmeriJazz cierra una nueva edición con un excelente nivel artístico

lunes 15 de noviembre de 2021 , 19:35h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

La Big Band de Clasijazz, arropada anoche por cinco cantantes, realizó el concierto de clausura de la antesala del trigésimo aniversario del evento





Magnífica edición y confirmando la trayectoria ascendente. El Festival de Jazz de Almería, ‘AlmeriJazz 2021’, organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, vivió este fin de semana los dos últimos conciertos de su vigesimonovena edición. Una convocatoria que ha cosechado el indiscutible éxito de crítica y deleite del público, que ha disfrutado de seis citas en las que el nivel artístico de los protagonistas ha estado muy alto.



Desde el concierto inaugural de The Lazy Tones, pasando por Gonzalo del Val Trío & Benet Palet y el familiar de Capitán Corchea, hasta el fantástico dúo Javier Colina y Albert Sanz, el premiado y legendario Jorge Pardo y, anoche a modo de clausura, la Big Band de Clasijazz, arropada por cinco cantantes: Sara Marcos, Sara Soul, Ana Bravo, Noemí Pérez y Antonio Jiménez.



En palabras del concejal de Cultura, Diego Cruz, “podemos asegurar sin ningún tipo de duda que el festival de jazz se ha consolidado en su regreso al mes de noviembre y que sigue manteniendo una trayectoria ascendente. Acaba de terminar su vigesimonovena y desde el Área vamos a empezar a trabajar cuanto antes para tener un trigésimo aniversario que esté a la altura de su efeméride”, apunta.



Después del excelente diálogo de Colina y Sanz en el Apolo el miércoles, día 10, la inesperada suspensión del concierto de Ray Collins Hot Club por positivo de Covid de su cantante, y la enésima clase magistral de Jorge Pardo, premiado también con el premio ‘Serafín Cid’ por ser un histórico del Jazz mundial y con fuerte vinculación con Almería, el Auditorio Municipal Maestro Padilla alzaba anoche el telón al concierto de clausura de esta edición.



Dirigidos como suele ser habitual por Pablo Mazuecos, que también hizo de maestro de ceremonias, la Big Band Clasijazz brilló con su conocida solvencia y capacidad rítmica, acompañados de hasta cinco cantantes: Sara Marcos, Sara Soul, Ana Bravo, Noemí Pérez y Antonio Jiménez.



Cada uno de ellos interpretaría dos elegantes temas a través de dos tandas de apariciones. Así, si Sara Marcos cantó primero ‘The More I See You’, Sara Soul la brasilera ‘Chega de Saudade’, Ana Bravo la popular y sinuosa ‘Fever’, Noemí Pérez ‘Who Cares’ y Antonio Jiménez la gospeliana ‘A Natural Woman’, en la segunda tanda repetirían con ‘Muñequita Linda’, “dedicada a todas las madres del mundo que nos la han cantado tanto”, ‘Cry Me A River’, ‘Crazy Little Thing Called Love’, la coplera ‘Y, Sin Embargo, Te Quiero’ y ‘Feeling Good’, respectivamente cada uno del repóker de vocalistas.



Sin duda, un recorrido por la historia de las big bands con cantantes, con un repertorio variado que fue desde el Jazz más tradicional hasta el Funk y cómo no con una representación de música española, excelente cierre a una edición que deja un fantástico sabor de boca.