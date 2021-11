Almería Faja de general de Brigada a Arturo Prieto Bozec lunes 15 de noviembre de 2021 , 19:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha felicitado a quien hasta ahora ha sido el coronel jefe de la Guardia Civil en Almería



El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha asistido esta mañana al acto de imposición de la faja de general de Brigada a Arturo Prieto Bozec, hasta ahora coronel jefe de la Guardia Civil en Almería y que ahora continuará con su labor al frente del Cuerpo en la zona de Valencia.



El acto solemne, celebrado en el salón de actos de la Comandancia de la Benemérita, ha reunido a autoridades civiles y militares de Almería, que han tenido la oportunidad de felicitar al general Arturo Prieto, a su familia y a sus compañeros de promoción.



Fernández-Pacheco ha deseado al general “lo mejor en su nuevo destino” desde el momento en el que se conoció su ascenso y su marcha de Almería. Prieto Bozec ha sido investido con la faja de general, el sable y el bastón de mando correspondientes a su rango en un acto en el que ha hecho repaso a su carrera profesional en la Guardia Civil, desde Novelda (Alicante) a Murcia, pasando por el País Vasco y finalmente, Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

