Capital El flamenco se une contra la violencia de género con el espectáculo ‘Cara B’ jueves 04 de noviembre de 2021 , 20:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las áreas de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento de Almería y Entre Flamencos del Puerto organizan este evento, a las 20.30, en el Auditorio



Un arte tan expresivo e intenso como el flamenco, al unísono para transmitir un mensaje claro y único: la lucha contra la violencia de género hasta su erradicación. Ese es el fin de una nueva edición de ‘Entre Flamencos contra la Violencia de Género’, una iniciativa que se viene desarrollando en los últimos años y que en esta ocasión se celebrará con el espectáculo ‘Cara B’, creado para la ocasión por Eduardo Leal, que contará bajo su dirección con una decena de bailaoras almerienses, grupo de cante y también la colaboración especial del Conservatorio Profesional de Danza ‘Kina Jiménez’.



El impulso y talento de muchas personas para un mismo fin, en esta iniciativa que está organizada por las áreas de Cultura y Educación y Familia, Igualdad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Almería y Entre Flamencos del Puerto. La cita será en el Auditorio Municipal Maestro Padilla a las 20.30 horas de este domingo, 7 de noviembre.



Es el primer acto arropado por el Ayuntamiento de Almería dentro del amplio programa de actividades que culminarán el 25 de noviembre para expresar bien alto el rechazo a la violencia de género. De esta manera, la cultura, como es habitual, se une a una reivindicación social.



Las entradas se encuentran a la venta en la taquilla municipal del Teatro Apolo y en www.almeriaculturaentradas.com. Además, se ofrecerá una retransmisión en streaming desde www.entreflamencos.com. Los beneficios de la emisión se destinarán para financiar actividades para mujeres víctimas de la violencia de género.





Sobre el espectáculo

El baile flamenco, tan arraigado en nuestra cultura, dejará a un lado en este evento su lado más académico y recurrirá a su vertiente social, para convertirse en una herramienta de terapia para las mujeres víctimas de violencia de género, que encuentran en él una puerta abierta para recuperar la confianza y la autoestima.



‘Cara B’ es una creación del director y coreógrafo Eduardo Leal. Un espectáculo propio en el que contará con la participación de buena parte de las bailaoras almerienses más conocidas fuera y dentro de la provincia como son Anabel Veloso, Ana Alonso, Isabel Ramírez, Lourdes Sánchez, Inka Díaz, Azahara Herrera, Mayte Beltrán. Ángeles Carrillo, Rocío Garrido y Carmen Moreno. Al cante estarán Cristo Heredia, Edu García y Antonio ‘El Genial’, con la guitarra de Gabriel Pérez y la percusión de Paco Torres.



La asociación Entre Flamencos del Puerto nació en octubre de 2015 para disfrutar de forma continuada de eventos y recitales de flamenco desde su sede en Aguadulce, al tiempo que para ofrecer un espacio formativo para el aprendizaje de esta disciplina artística.

