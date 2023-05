Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar El Frontón Andarax de Almería acoge el Campeonato de España Federaciones de Pelota martes 23 de mayo de 2023 , 20:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, asistió a la cita deportiva en la que participaron siete selecciones de las comunidades autónomas La ciudad de Almería ha sido sede en uno de sus frontones con motivo del Campeonato de España Federaciones F-36 MT Sub-22 de Pelota. En concreto, desde el 19 hasta el 21 de mayo se ha celebrado la cita nacional en el Frontón Andarax, así como en el Frontón ‘Antonio Ros Segura’, en Benahadux, y, ‘José Antonio Cruz Almansa’, en Gádor. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería, Juanjo Segura, ha visitado este fin de semana la cita deportiva en Frontón Andarax que sirvió para proyectar la deportividad de la capital con la organización de la Federación Andaluza de Frontón, con su presidente Francisco Ros. Este evento albergó a unos 100 deportistas procedentes siete selecciones autonómicas (Castilla y León, Castilla La Mancha, La Rioja, Cataluña, Navarra y Andalucía) más el equipo vitoriano de Adurtza, que han competido por ser campeones de España en tres sedes diferentes. La Selección de Andalucía de las 5 modalidades en juego, ha logrado meterse en la semifinal en Paleta Cuero, donde cayó derrotada por la Selección Navarra, que a la postre consiguió el campeonato de la especialidad y también logró meterse en la final de Pala Corta, donde se encontró con la Selección Navarra, que también se llevó dicha especialidad, logrando los jugadores andaluces el Subcampeonato de España; en Mano Parejas en donde también competíamos, no se pudo acceder a las semifinales, logrando el 5º puesto. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

