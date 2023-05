Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes El Fútbol Club Barcelona Basket se lleva el Torneo Nacional de Baloncesto U13 “Ciudad de Vera” lunes 01 de mayo de 2023 , 18:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El FC Barcelona Basket se ha proclamado campeón del V Torneo Nacional de Baloncesto U13 “Ciudad de Vera”, al derrotar en la gran final disputada esta mañana al Unicaja de Málaga por un holgado marcador de 123 a 47, fiel reflejo de la gran superioridad del conjunto catalán durante todo el torneo. Los blaugranas controlaron el encuentro de principio a fin, no dando prácticamente ninguna oportunidad a los malagueños que se vieron superados en todas las facetas del juego. Los jugadores entrenados por Eduard Perea, han solventado todos los partidos del campeonato con contundentes y abultadas victorias frente a sus rivales, siendo justos vencedores de un torneo que cada vez cuenta con mayor nivel competitivo y que se ha convertido por méritos propios en uno de los más importantes y mejor organizados de ámbito nacional, en el ámbito del baloncesto base. En el partido por el tercer y cuarto puesto, el Real Madrid se impuso 101 – 67 al Valencia Basket. El quinto puesto fue para el Club Joventut Badalona. Coosur Real Betis fue sexto y el equipo local UPLA terminó en una meritoria séptima posición. El UCAM Murcia cerró en octaba posición su participación por primera vez en el torneo veratense. Todos los partidos fueron retransmitidos por el Canal Basket Cantera, la mayor plataforma de baloncesto de formación del mundo. La cita, celebrada en el Pabellón Blas Infante de Vera que ha reunido durante todo el fin de semana a las mejores canteras del basket nacional y ha contado con cientos de espectadores que han abarrotado las gradas durante todos los encuentros. El MVP del Torneo fue para Jan Cerdan Palacios, joven promesa de la cantera del Barcelona que ha causado una muy grata impresión entre los aficionados que han asistido al torneo. El quinteto ideal del torneo estuvo compuesto por el propio Jan Cerdan Palacios (Barcelona), Andrés Crespo Pérez (Valencia Basket), Pablo Mera Seco (Real Madrid), Agustín Marín Pérez (Unicaja Málaga) y William Deng Maker Bol (Barcelona Basket). El alcalde de Vera, Alfonso García, ha agradecido a la Diputación de Almería su apoyo al evento deportivo así colo la colaboración del Ayuntamiento de Los Gallardos que también ejerce como subsede del torneo, y cuya concejala de Deportes, Andrea Ramos, acudió a la final del torneo y participó en la entrega de trofeos. El edil veratense ha destacado el papel de todos los patrocinadores y colaboradores “pues gracias a ellos y a su contribución se ha podido consolidar el torneo de Vera como un referente nacional, donde todos los equipos grandes muestran su interés en venir”. García ha puesto en valor “el gran trabajo del UPLA en la organización del torneo que convierte año tras año a la localidad en la capital del baloncesto base a nivel nacional”. García ha destacado “la gran proyección que esta competición brinda al municipio para promocionarse en toda España”. Diego Franco, presidente del UPLA, club organizador del Torneo, ha comentado que “el nivel de juego de estos partidos ha sido excelente, hemos vivido grandes momento deportivos, con un equipo que ha destacado sobre el resto como ha sido el Barcelona Basket y un jugador que seguro vemos muy pronto compitiendo al máximo nivel en la ACB como es Jan Cerdan Palacios”. “Hemos tenido la oportunidad de ver el mejor baloncesto de cantera a nivel nacional en el Pabellón Infante de Vera”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Noticias relacionadas Rubi pide "precisión" en el partido contra el Real Madrid El Almería se juega la vida ante un Athletic Club en racha