Almería El garruchero José Ramón García Túñez, elegido vicesecretario general de JJSS de España lunes 13 de diciembre de 2021 , 15:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El joven socialista garruchero asumirá las responsabilidades máximas de JSE en materia de emancipación, trabajo y vivienda El secretario general de Juventudes Socialistas de Garrucha, José Ramón García Túñez, ha sido elegido vicesecretario general de Juventudes Socialistas de España, en el congreso que la formación ha celebrado este pasado fin de semana en Madrid. Desde su nueva responsabilidad, García Túñez asumirá las políticas de Emancipación digna, Trabajo y Vivienda de las Juventudes Socialistas de España, lo que ha acogido con “un enorme orgullo” y con el compromiso de trabajar “con la mayor implicación, desde el respeto y la lealtad”. “Me afilié a las Juventudes Socialistas porque, como tantos jóvenes que venimos de una familia obrera, he sufrido los coletazos de la última crisis y quería arrimar el hombro para conseguir mejorar la situación de la juventud”, ha relatado. Tras conocerse su nombramiento, García Túñez ha señalado que trabajará “a destajo” junto a sus compañeros de la Comisión Ejecutiva Federal y de las distintas federaciones para “identificar las necesidades de la juventud y proponer soluciones, todo con el objetivo último de mejorar la vida de los jóvenes españoles, siempre en consonancia con los valores de Juventudes Socialistas, una organización centenaria con mucha historia a sus espaldas”. El secretario general de Juventudes Socialistas en la provincia de Almería, Juan Francisco Garrido Egea, ha puesto en valor el nombramiento de García Túñez, asegurando que constituye “un espaldarazo” al trabajo que se viene realizando en la provincia de Almería y demuestra “el potencial que tienen los jóvenes socialistas almerienses”. “Estamos convencidos de que el trabajo que realizará el compañero de Garrucha al frente de esta nueva responsabilidad permitirá mejorar la vida la juventud, no sólo de Almería, sino de toda España”, ha añadido, recordando que la emancipación, el trabajo y la vivienda “son tres elementos clave para que los jóvenes y las jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida”. “El acceso al mercado de trabajo, con unas condiciones laborales decentes, es el punto de partida para superar las dificultades que la juventud está encontrando a la hora de acceder a una vivienda digna, donde poder construir su proyecto de vida”, ha advertido. En este punto, se ha mostrado convencido de que, desde las Juventudes Socialistas, se podrá enriquecer y reforzar el trabajo que viene realizando el Gobierno de Pedro Sánchez para avanzar en estas cuestiones. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Mientras estudiantes se examinan on line las JJSS critican que se obligue a hacerlo de modo presencial

