Almería El GEM rinde homenaje a Pepe Guirao, uno de sus fundadores lunes 11 de julio de 2022 , 19:57h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El grupo ecologista despide a un almeriense que ha sido ejemplo de integridad y coherencia en la política española y parte esencial de la historia del movimiento ecologista El Grupo Ecologista Mediterráneo ha recibido con profunda tristeza la muerte de José Guirao Cabrera, persona de profundas convicciones, de una intensa vocación por la cultura y el conocimiento y que, a lo largo de su trayectoria, ha estado a la cabeza de numerosos proyectos culturales y también ecologistas. Lamentamos enormemente la pérdida de Pepe Guirao, que fue uno de los fundadores del GEM a mediados de la década de los años setenta, junto con el murciano Pedro Costa o los almerienses Pepe Rivera, Beatriz Guirao y Mayte Pérez, entre otros. Todos ellos se reunieron por primera vez en Pulpí para presentar batalla común por problemas que eran, y aún siguen siéndolo, comunes a los frágiles territorios de Murcia y Almería, como la presión urbanística sobre el litoral, el escaso respeto a los espacios naturales o los planes para industrializar pueblos y espacios litorales -entre ellos la Central Térmica o la Cementera, ambos en Carboneras. Firme en sus convicciones y respetuoso con las formas y las ideas, propias y ajenas, ha sido un político diferente, siempre abierto al debate y al análisis, que huyó de la política de confrontación y descalificación. Mantuvo esa actitud en la práctica de sus diversas responsabilidades y se acercó permanentemente a los representantes de la sociedad civil, compartiendo desde reflexiones a líneas de actuación. Como nos gusta pensar, y decir, fue una persona valiosa, comprometida y diferente de la que deberían tomar ejemplo buena parte de nuestra clase política actual. Su currículum muestra una trayectoria plena de actividad, compromiso y entrega con aquellas causas que dieron impronta a su paso por este mundo; fue uno de los primeros concejales ‘ecologistas’ del país, primero en su Pulpí natal y luego en Almería capital. Ocupó, ya desde las filas del PSOE, varios cargos institucionales como diputado de Cultura en la Diputación Provincial, director general de Bellas Artes de la Junta de Andalucía o, más recientemente, ministro de Cultura y Deporte o director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Fue el encargado de la puesta en marcha de La Casa Encendida, santuario de la nueva cultura española, o director general de la Fundación Monte Madrid. Almería ha recibido, bajo sus respectivos mandatos, numerosas actuaciones públicas en proyectos como la rehabilitación del Cable Inglés, la del Hospital Provincial, la Torre del Campanario de la Catedral de Almería, la recuperación del Castillo de Tabernas, la reforma del Castillo del Marqués de Los Vélez o la restauración del Castillo de San Juan de los Terreros, entre otras obras y proyectos que hablan de su compromiso con el patrimonio histórico y la cultura. Desde sus primeros pasos en la actividad pública mostró su decidida apuesta por el medio ambiente y la sostenibilidad, especialmente centrada en defender la integridad de una costa libre de movimientos especulativos, la búsqueda de modelos sostenibles en el desarrollo industrial o la defensa de los espacios naturales. Participó, de hecho, en las primeras campañas del Grupo Ecologista Mediterráneo que propugnaban la declaración del Cabo de Gata como Parque Natural, compromiso que ha mantenido a lo largo de toda su actividad pública, siendo su última colaboración la elaboración de un video en el que prestaba su voz a los distintos colectivos que denuncian el proceso de destrucción que está sufriendo el litoral de San Juan de los Terreros. Valora esta noticia 5 ( 1 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

