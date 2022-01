ANDALUCÍA Ampliar El Gobierno andaluz rebaja entre un 50 y un 100% las licencias para cazadores facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Lo menores de 18 años de edad sin federar pagarán la mitad, los menores federados no tendrán que abonar nada y mayores de 65 años en general quedan exentos El Gobierno de Juanma Moreno ha comenzado el año 2022 con una importante bajada de impuestos que también beneficia al sector cinegético andaluz. En concreto, tras su entrada en vigor en Año Nuevo con la nueva Ley de Tasas y Precios Públicos, los cazadores federados pagarán un 50 por ciento menos por su licencia de caza, un permiso que pasa a ser gratuito para los menores de 18 años de edad y para los mayores de 65 años en general. La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha valorado la medida y ha destacado que “beneficia a los más de 230.000 cazadores federados de nuestra Comunidad Autónoma”. No obstante, ha recordado que los beneficios fiscales también afectan a las personas mayores de 65 años en general, que estarán exentas del pago, y que los menores de 18 años de edad sin federar tendrán derecho a una bonificación del 50%, excepto para las licencias de rehala y las licencias de caza temporal, las cuales no gozarán de bonificación alguna. Respecto al coste de la expedición de licencias básicas de caza sin arma en Andalucía, el importe a pagar es de 9,6 euros, 4,8 con la rebaja del 50 por ciento; para caza menor con armas se ha fijado en casi 17 euros, 8,5 con la bonificación; y para menor y mayor con armas se ha establecido en 26,6 euros, 13,3 euros para federados entre 18 y 65 años. La licencia para reclamo de perdiz para caza menor es de 53,5 euros, y para los de mayor y menor de casi 59 euros, la mitad en la misma franja de edad. Además de las licencias básicas, el Ejecutivo andaluz también ha rebajado la licencia de rehalas, pasando de los 309 euros que costaba hasta finales de año a casi 43 euros durante 2022 y casi 21,5 euros para rehaleros federados. Para la cetrería se ha fijado una cuantía de casi 43 euros (21,5 con la rebaja), mientras que la licencia de caza temporal asciende a 26,6 euros. Las licencias podrán expedirse por 1, 3 o 5 años, excepto la licencia de rehala que solo podrá expedirse por 1 año. La licencia de caza temporal será válida para aquellas personas que soliciten la autorización excepcional para la práctica de la caza, por un periodo máximo de 15 días consecutivos. La consejera Carmen Crespo ha recordado que “para poder beneficiarse de las rebajas en el precio de la licencia, los cazadores federados andaluces han de tramitarla a través de la Federación Andaluza de Caza”. Con esta rebaja de tasas, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible da facilidades para el acceso a la caza en Andalucía y propician el relevo generacional en el sector cinegético. La Consejería está llevando a cabo la implementación de las herramientas informáticas necesarias para la aplicación de las nuevas tasas, que se activarán a la mayor brevedad posible. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.